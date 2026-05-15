الرحلة مستمرة.. بايرن يعلن تجديد عقد نوير

الجمعة، 15 مايو 2026 - 19:17

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ تجديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد نوير الحالي مع بايرن بنهاية الموسم الجاري.

وكشف بايرن عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد نوير حتى 2027 وكتب : "الرحلة مستمرة".

وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا في وقت سابق أن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ وافق على تمديد تعاقده مع النادي البافاري بعد تخفيض راتبه.

وذكر التقرير أن نوير وافق على تخفيض راتبه البالغ حاليا نحو 20 مليون يورو سنويا.

وشارك مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 36 مباراة، وتلقى 39 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباريات.

ووصل إجمالي مشاركاته مع بايرن ميونيخ لـ597 مباراة تلقى 498 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 269 مباراة.

