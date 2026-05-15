دي بول: أستعد مع ميسي لكأس العالم من الآن بتدريبات مزدوجة

كشف رودريجو دي بول لاعب إنتر ميامي عن استعدادات خاصة يخوضها مع ليونيل ميسي من أجل كأس العالم 2026، مؤكدا أن التحضير بدأ مبكرا عبر تدريبات مزدوجة يوميا وخطط بدنية مكثفة.

وقال دي بول في تصريحات نقلتها صحيفة TYC Sport الأرجنتينية: "نستعد لكأس العالم منذ شهرين أو ثلاثة، لدينا خطة تدريب يومية إضافية إلى جانب تدريبات النادي، ونعمل بجد كبير للوصول لأفضل حالة بدنية ممكنة، ولدينا تدريبات على فترتين مع مدربنا الخاص".

وأضاف مازحا حول فكرة توثيق تلك التحضيرات "أفكر أحيانا في تصوير كل شيء وكأنه فيلم أو وثائقي، لكن لا أعلم، ربما ننجح ونكسب منه شيئا، لكن في النهاية الأمر مجرد فكرة".

وواصل "لا يمكنك أن تعيش دون التفكير في كأس العالم، وكلما اقتربت البطولة يصبح الأمر حاضرا في ذهنك أكثر، بين الحماس والقلق والترقب انتظارا لإعلان القائمة".

وكشف دي بول أن منتخب الأرجنتين يدخل البطولة بطموحات كبيرة قائلا: "لدينا إصرار كبير ورغبة في المنافسة من جديد، فزنا بكوبا أمريكا ونافسنا في بطولات أخرى، والفريق دائما مستعد لتقديم كل شيء".

وعن انتقاله إلى الدوري الأمريكي قال: "أهم شيء بالنسبة لي هو المشاركة المستمرة، وهذا ما حصلت عليه في الدوري الأمريكي، ألعب كل ثلاثة أيام ولم أتعرض لإصابات، وأشعر أنني في حالة بدنية ممتازة".

وأتم "قد لا تلعب كثيرا في أبطال أوروبا خلال الموسم، لذلك بالنسبة لي الدقائق في الملعب أهم من اسم البطولة".

ويتواجد دي بول على رأس قائمة الأرجنتين الأولية المشاركة في كأس العالم 2026 والتي أعلنها ليونيل سكالوني مدرب التانجو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز (أستون فيلا) - جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا) - خوان موسو (أتلتيكو مدريد) - والتر بينيتيز - (كريستال بالاس) - فاكوندو كامبيسيس (راسينج الأرجنتيني) - سانتياجو بلتران (ريفر بليت)

الدفاع: أجوستين جياي (بالميراس) - جونزالو مونتيل (ريفر بليت) - ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد) - نيكولاس كابالدو (هامبورج) - كيفن ماك اليستر (يونيون سانت جيلواز) - لوكاس مارتينيز كوارتا (ريفر بليت) - ماركوس سينيسي (بورنموث) - ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) - نيكولا أوتاميندي (بنفيكا) - جيرمان بيزيلا (ريفر بليت) - ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا) - كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير) - لاوتارو دي لولو (بوكا جونيورز) - زيد روميرو (خيتافي) - فاكوندو ميدينا (أولمبيك مارسيليا) - ماركوس أكوينا (ريفر بلاتا) - نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون) - جابرييل روخاس (راسينج الأرجنتيني)

ماكسيمو بيروني (كومو) - لياندرو باريديس (بوكا جونيورز) - جويدو رودريجيز (فالنسيا) - أنيبال مورينو (ريفر بليت) - ميلتون ديلجادو (بوكا جونيورز) - آلان فاريلا (بورتو) - إيزيكويل فرنانديز (باير ليفركوزن) - رودريجو دي بول (إنتر ميامي) - إكسيكوييل بالاسيوس (باير ليفركوزن) - إنزو فرنانديز (تشيلسي) - أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) - جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس) - نيكولاس دومينجيز (نوتنجهام فورست) - إميليانو بوينديا (أستون فيلا) - فالنتين باركو (ستراسبورج)

الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - نيكولا باز (كومو) - فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد) - تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد) - توماس أراندا (بوكا جونيورز) - نيكولا جونزاليس (أتلتيكو مدريد) - أليخاندرو جارناتشو (تشيلسي) - جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد) - ماتياس سولي (روما) - كلاوديو ايتشيفيري (جيرونا) - جيانلوكا بريستياني (بنفيكا) - سانتياجو كاسترو (بولونيا) - لاوتارو مارتينيز (إنتر) - خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس) - جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) - ماتيو بيليجرينو (بارما)