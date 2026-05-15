جوارديولا: أستحق مدرجا باسمي في ويمبلي.. وتركيزنا على مواجهة تشيلسي فقط

الجمعة، 15 مايو 2026 - 18:20

كتب : FilGoal

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثقته الكاملة في جاهزية فريقه قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، مؤكدا أن تركيز فريقه منصب بالكامل على المباراة المرتقبة في ملعب ويمبلي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت على ملعب ويمبلي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "تركيزنا بالكامل على نهائي كأس الاتحاد أمام تشيلسي، لا نفكر في أي شيء أخر".

وواصل "ويمبلي مكان مميز بالنسبة لي دائما، وأعتقد أن الاتحاد الإنجليزي كان يجب أن يطلق اسمي على أحد المدرجات من كثرة زياراتي هناك".

وأردف "رودري سيخضع للفحص قبل المباراة، وباقي اللاعبين جاهزون، والجدول ليس مثاليا، تشيلسي يملك وقت راحة أكبر، لكن عندما تصل للنهائيات وتفوز بالألقاب يجب أن تتعامل مع هذه الظروف".

وكشف "رسالتنا للاعبين واضحة التحرك والقتال من أجل الفوز وإسعاد جماهيرنا التي تدفع الكثير لدعمنا في لندن، هذا الموسم كان جيدا جدا بالنسبة لنا، بغض النظر عن تقييم البعض بعدد البطولات فقط".

وعن مستقبله قال جوارديولا مازحا: "وقعت عقدا جديدا لـ3 سنوات، "هذا غير صحيح بالطبع".

واختتم حديثه بتتويج مانشستر سيتي للشباب بالكأس وقال: "أهنئ أوليفر رايس والجهاز الفني واللاعبين وكل العاملين في الأكاديمية، النجاح في هذه البطولة يثبت عقلية الفوز الموجودة داخل النادي وقدرتنا على تطوير مواهب شابة مميزة".

وأتم "في كل موسم أُبهر بالمواهب التي ننتجها هنا، وأتمنى للجميع الاستمتاع بهذا الإنجاز لأنه ثمرة سنوات من العمل والالتزام".

وتأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما انتصر على ساوثهامبتون 2-1 في نصف النهائي.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق البطولة الثامنة، حيث حققها الفريق 7 مرات من قبل أخرها موسم 2022\2023.

جوارديولا: أستحق مدرجا باسمي في ويمبلي.. وتركيزنا على مواجهة تشيلسي فقط
