مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد.. وبنفيكا أكبر من الجميع

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا حقيقة مفاوضات ريال مدريد معه لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

ويعد مورينيو الخيار الأول لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "بنفيكا أرسل لي عرضا لتجديد عقدي، لكنني قلت ليس الآن، سنرى يوم الأحد، الأسبوع المقبل مهم بالنسبة لمستقبلي".

وأضاف "فيما يتعلق بوضعي الشخصي لا أعتقد أن هناك أي سبب للقلق، لا ينبغي لأحد أن يقلق أبدا بشأن بقاء شخص أو رحيله، لأن بنفيكا أكبر من الجميع".

وأتم "لم تكن هناك أي اتصالات على الإطلاق مع ريال مدريد، لا مع فلورنتينو بيريز ولا مع أي شخص آخر داخل النادي".

ويستعد بنفيكا لخوض المباراة الأخيرة في الدوري أمام إستوريل برايا في الجولة الأخيرة السبت المقبل.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، ويعتبر الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يتعرض للخسارة.

وذكرت صحيفة تليجراف في وقت سابق أن مورينيو أصبح على وشك العودة إلى تدريب ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد توصلت لاتفاق مع مورينيو وحسم الرتوش الأخيرة عقب نهاية موسم الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يتفاوض بيريز مع مورينيو مباشرة بشأن شروط عقده الشخصي، حسب التقرير.

ويتعين التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا، الذي يرتبط معه مورينيو بعقد يمتد حتى صيف 2027. ولا يُتوقع حدوث مشاكل في هذا الجانب.

مورينيو، البالغ من العمر 63 عامًا، يتبقى له مباراة واحدة مع بنفيكا هذا الموسم، حيث لا يزال الفريق دون هزيمة في الدوري البرتغالي الممتاز، لكنه مرشح لإنهاء الموسم في المركز الثالث.

وينتهي عقد مورينيو مع بنفيكا صيف 2027 لكن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.