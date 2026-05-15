إيقاف محمد أوناجم 5 مباريات وغرامة مالية

قررت لجنة العقوبات بالاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف محمد أوناجم لاعب حسنية أغادير 5 مباريات وتغريمه ماليا.

وأوضحت لجنة العقوبات بالاتحاد المغربي لكرة القدم أن إيقاف محمد أوناجم 5 مباريات جاء بسبب اتعراضه غير اللائق وانفعاله على حكم مباراة حسنية أغادير أمام الدفاع الجديدي.

كما قررت لجنة العقوبات تغريم محمد أوناجم 30 ألف درهم مغربي بسبب الواقعة ذاتها.

وانتهت المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 19 من الدوري المغربي بالتعادل 2-2.

ويلعب أوناجم لاعب الزمالك السابق في صفوف حسنية أغادير منذ ينبار الماضي معارا من كهرباء الإسماعيلية.

وسبق لأوناجم اللعب بصفوف الزمالك بين عامي 2019-2022 وتوج معه بالدوري المصري (مرتين) والسوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.