بيرناردو سيلفا: أريد حسم مستقبلي قبل كأس العالم

عبر بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن رغبته في حسم مستقبله قبل انطلاق كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وقال اللاعب البرتغالي عبر قناة Canal 11: "لن أذهب إلى بنفيكا، الأمر المؤكد أنني أريد العودة يوما ما، لا أعلم ما إذا كان النادي سيرغب في عودتي حينها أم لا، كانت هناك اتصالات لمعرفة ما إذا كانت هناك نية لذلك".

وأتم "أريد أن أحسم مستقبلي قبل الانضمام لمعسكر منتخب البرتغال استعدادا لكأس العالم، البطولة مهمة للغاية بالنسبة لي ولا أريد أن تشتتني أمور أخرى".

وينتهي تعاقد بيرناردو سيلفا بنهاية الموسم الجاري وأعلن النادي رحيل اللاعب بعد انتهاء الموسم.

وانضم الدولي البرتغالي إلى مانشستر سيتي صيف 2017 وينتهي عقده الصيف المقبل.

ويحظى سيلفا صاحب الـ 31 عاما، باهتمام من الدوري الأمريكي وخاصة نادي لوس أنجلوس، والدوري السعودي

وفي أوروبا، تظهر في الصورة أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس ونابولي، حيث تم استطلاع أراء تلك الأندية لمعرفة مدى اهتمامها، وفقا لتقارير عديدة.

ولعب برنارد سيلفا 457 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 76 هدفا، وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج سيلفا مع مانشستر سيتي بـ19 بطولة ، الدوري الإنجليزي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة لكل بطولة.

و5 بطولات لكأس الرابطة، وبطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لبطولة درع المجتمع.