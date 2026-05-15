مهاجم إنتر ينضم لقائمة كوت ديفوار النهائية المشاركة في كأس العالم

أعلن إيمرس فايي مدرب منتخب كوت ديفوار قائمة فريقه المشارك في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وشهدت القائمة تواجد أنجي يوان بوني لاعب إنتر، والذي قرر أن يمثل منتخب كوت ديفوار بدلا من منتخب فرنسا (طالع التفاصيل).

وغاب عن القائمة كل من ويلفريد زاها لاعب شارلوت الأمريكي، وسباستيان هالر لاعب أوتوريخت الهولندي، مع ويلي بوني لاعب نوتنجهام فورست.

وجاءت قائمة منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (تشايكور ريزه سبور)- محمد كوني (رويال شارلوروا) - ألبان لافون (باناثينايكوس).

الدفاع: إيمانويل أجبادو (بشكتاش) - جيلا دوي (ستراسبورج) - عثمان ديوماندي (سبورتينج لشبونة) - جيسلان كونان (جيل فيسنتي) - أوديلون كوسونو (أتالانتا) - إيفان نديكا (روما) - ويلفريد سينجو (جالاتا سراي).

الوسط: سيكو فوفانا (بورتو) - باريس جواياجون - فرانك كيسي (الأهلي السعودي) - كريست أولاي (طرابزون سبور) - إبراهيم سنجاري (نوتنجهام فورست) - جان ميشيل سيري (ماريبور).

الهجوم: سيمون أدينجرا (موناكو) - أنجي يوان بوني (إنتر) - أماد ديالو (مانشستر يونايتد) - عمر دياكيتي (سيركل بروج) - يان ديوماندي (لايبزيج) - إيفان جيساند (كريستال بالاس) - نيكولاس بيبي (فياريال) - بازومانا توري (هوفنهايم) - إيلي واهي (نيس).

View this post on Instagram A post shared by FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOT (@fif.ci)

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة فرنسا وديا 4 يونيو المقبل قبل انطلاق كأس العالم.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من: كوراساو، وألمانيا، والإكوادور.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح مكرر من 2010 في بلاد البافانا بافانا.