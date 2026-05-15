كرة يد - يحيى خالد مرشح لجائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي

الجمعة، 15 مايو 2026 - 16:50

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان

أعلن الحساب الرسمي للدوري الفرنسي لكرة اليد، عن جوائز المرشحين للأفضل لموسم 2025 - 2026.

وتواجد يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان، ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، أن التصويت سيبدأ من اليوم 15 مايو، ويستمر حتى 31 مايو الجاري عبر الموقع الإلكتروني للدوري الفرنسي لكرة اليد.

أخبار متعلقة:
كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد يد - يحيى خالد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي يد - يحيى خالد ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي

واجتمعت لجنة الخبراء لاختيار المرشحين للجوائز يوم الثلاثاء الماضي 12 مايو، لاختيار اللاعبين والمدربين المرشحين.

وسيتم الكشف عن الفائزون بالجوائز يوم 2 يونيو الجاري.

وتسلم الجوائز في حفل يقام على مسرح ماريني في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية يوم 9 يونيو

وتوج يحيى خالد نجم فريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة اليد خلال شهر مارس.

وتألق الدولي المصري بشكل لافت في مباريات سان جيرمان خلال شهر مارس، إذ سجل 25 هدفا.

وحصد الدولي المصري الجائزة للمرة الأولى في مسيرته بقميص باريس سان جيرمان.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة.

يحيى خالد كرة يد
نرشح لكم
كرة - منتخب مصر يخسر من أيسلندا بسيناريو غريب وديا بحضور جوهر نبيل.. اتحاد كرة اليد يقيم احتفالية كبرى لتكريم المنتخب بعد الفوز بإفريقيا كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي قائمة منتخب مصر لكرة اليد - 22 لاعبا ضمن خيارات باسكوال لمواجهتي أيسلندا وديا كرة يد - برشلونة يتأهل بسهولة لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ولشبونة يودع بفارق هدف كرة يد - الأحمر: ألعب بقطع في الرباط الصليبي الخلفي منذ 15 عاما كرة يد - فيزبريم يودع منافسات أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد دراما رميات الترجيح كرة يد - أحمد الأحمر يعلن انتهاء مسيرته مع نادي الزمالك
أخر الأخبار
الرحلة مستمرة.. بايرن يعلن تجديد عقد نوير 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بول: أستعد مع ميسي لكأس العالم من الآن بتدريبات مزدوجة 20 دقيقة | أمريكا
"بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده".. بيان من غزل المحلة بشأن علاء عبد العال 24 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: أستحق مدرجا باسمي في ويمبلي.. وتركيزنا على مواجهة تشيلسي فقط ساعة | الكرة الأوروبية
مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد.. وبنفيكا أكبر من الجميع ساعة | الكرة الأوروبية
إيقاف محمد أوناجم 5 مباريات وغرامة مالية ساعة | الوطن العربي
بيرناردو سيلفا: أريد حسم مستقبلي قبل كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مهاجم إنتر ينضم لقائمة كوت ديفوار النهائية المشاركة في كأس العالم ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 4 تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"
/articles/529175/كرة-يد-يحيى-خالد-مرشح-لجائزة-أفضل-ظهير-أيمن-في-الدوري-الفرنسي