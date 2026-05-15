كرة يد - يحيى خالد مرشح لجائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الفرنسي لكرة اليد، عن جوائز المرشحين للأفضل لموسم 2025 - 2026.

وتواجد يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان، ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، أن التصويت سيبدأ من اليوم 15 مايو، ويستمر حتى 31 مايو الجاري عبر الموقع الإلكتروني للدوري الفرنسي لكرة اليد.

واجتمعت لجنة الخبراء لاختيار المرشحين للجوائز يوم الثلاثاء الماضي 12 مايو، لاختيار اللاعبين والمدربين المرشحين.

وسيتم الكشف عن الفائزون بالجوائز يوم 2 يونيو الجاري.

وتسلم الجوائز في حفل يقام على مسرح ماريني في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية يوم 9 يونيو

وتوج يحيى خالد نجم فريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة اليد خلال شهر مارس.

وتألق الدولي المصري بشكل لافت في مباريات سان جيرمان خلال شهر مارس، إذ سجل 25 هدفا.

وحصد الدولي المصري الجائزة للمرة الأولى في مسيرته بقميص باريس سان جيرمان.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة.