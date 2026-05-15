نورشيلاند يعلن تفعيل بند شراء إبراهيم عادل بعقد يمتد حتى 2029

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي، تفعيل بند شراء إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي بعقد يمتد حتى عام 2029.

وانضم إبراهيم عادل معارا من الجزيرة الإماراتي إلى الفريق الدنماركي في اليوم الأخير من انتقالات يناير الماضية، ليستمر حتى نهاية الموسم.

وشارك إبراهيم عادل في جميع مباريات الفريق في الدوري منذ انضمامه ليسجل 10 مباريات، أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفا واحدا.

ولعب إبراهيم عادل 22 مباراة دولية، وله 3 أهداف بقميص منتخب مصر.

وقال إبراهيم عادل عبر موقع نورشيلاند بعد تفعيل بند الشراء: "سعيد للغاية بتوقيعي عقدًا دائمًا مع نادي نورشيلاند، استمتعت كثيرًا بفترة وجودي هنا، وشعرت كأنني في بيتي منذ اليوم الأول."

وأكمل الدولي المصري "رحّب بي اللاعبون والجهاز الفني ترحيبًا حارًا، وساعدني الجميع على التأقلم والاندماج في الفريق، وأنا ممتن جدًا لذلك."

وأضاف صاحب الـ 25 عاما "كان من المثير جدًا اللعب في الدوري الدنماركي، وكان الأمر مليئًا بالتحديات أيضًا، لأن المستوى عالٍ جدًا.

وتابع "أتطلع بشوق إلى المستقبل هنا في نادي نوردشيلاند، يعجبني أسلوب لعبنا كثيرًا، لأنه يناسبني تمامًا."

وأتم لاعب نورشيلاند "الآن أركز على التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وآمل أن أساهم في فوز الفريق بلقب في المواسم القادمة."

ويحتل نورشيلاند المركز الثالث في مجموعة البطولة برصيد 47 نقطة قبل جولة من النهاية.

ويلعب نورشيلاند في ختام الموسم أمام سوندرييسكه صاحب المركز الخامس بـ 44 نقطة.

ويسعى نورشيلاند إلى الفوز أو التعادل لضمان المركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.