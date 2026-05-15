"مساس خطير بهيبة الدولة".. أحداث شغب في الدوري الليبي واحتراق سيارة البث

الجمعة، 15 مايو 2026 - 14:39

كتب : FilGoal

سيارة البث - مباراة الاتحاد أمام السويحلي - الدوري الليبي

شهدت مباراة السويحلي والاتحاد في الدوري الليبي أحداث شغب أسفرت عن احتراق سيارة البث الخاصة بقناة ليبيا الرياضية.

وقال مدير المدينة الرياضية في ترهونة الواقعة جنوب طرابلس في تصريحات لتليفزيون بنغازي: "تعرضت سيارة البث التابعة لقناة (ليبيا الرياضية) لأضرار، إلى جانب تخريب المرمى وبعض معدات الملعب نتيجة أعمال الشغب التي رافقت المباراة."

وأضاف "الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، مع تسجيل إصابة طفيفة لأحد الأشخاص جرى إسعافه."

أخبار متعلقة:
قرعة حاسمة.. تعرف على مواجهات مرحلة التتويج بالدوري الليبي أدار المباراة الأولى.. التمسماني حكما لمباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين التجربة العربية الثالثة.. موكوينا مدربا للاتحاد الليبي

وتوقفت المباراة في الدقيقة 87 بينما كان السويحلي متقدما بهدف دون رد سجله اللاعب أيوب عياد، بعد احتجاج لاعبي الاتحاد على قرار الحكم بعد احتساب ركلة جزاء.

واقتحمت عدد من الجماهير أرض الملعب لتشهد المباراة اشتباكات وفوضى.

وذكر موقع الوسط الليبي، أن حكام المباراة وبعض لاعبي السويحلي تعرضوا لاعتداءات.

ولم يصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم أي بيان أو تعليق على الحادث.

فيما أصدر نادي الاتحاد الليبي بيانا جاء فين "يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد، وفي إطار اجتماعاته المتواصلة لمتابعة الأحداث المتعاقبة بشأن ما آلت إليه مباراة اليوم، تحميل الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنتي المسابقات والتحكيم وحكام المبارة المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالجماهير الرياضية."

وأضاف "كما تحملهم الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وما قد يترتب على ذلك من عواقب لا تحمد عقباها."

May be an image of ‎text that says

كما نقل موقع الوسط دعوة المجلس الرئاسي الليبي، الجماهير لضبط النفس والتحلي بالروح الرياضية والحفاظ على المنشآت العامة.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي له، مساندته لتحقيقات مكتب النائب العام للكشف عن المتورطين في أعمال الشغب.

ووصف بيان المجلس الرئاسي تلك الأحداث بـ "الموسفة": "انحرفت المباراة عن مسارها الرياضي لتصل إلى حد استهداف ديوان مجلس الوزراء بأعمال تخريب وحرق، مما يمثل مساساً خطيراً بهيبة الدولة وسيادتها."

وشدد المجلس الرئاسي "يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه العبث بمؤسسات الدولة أو ترويع المواطنين".

وأتم "أي شعور بالغبن أو القصور في الإجراءات الرياضية يجب أن يُعالج عبر الأطر القانونية واللوائح المنظمة، بعيداً عن العنف الذي يضر بالمصلحة الوطنية."

الاتحاد الليبي السويحلي الليبي الدوري الليبي احتراق سيارة البث
نرشح لكم
ضربة موجعة للنشامى.. إصابة لاعب الأردن بقطع في وتر أكيليس قبل كأس العالم مدرب اتحاد العاصمة: سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بلقب الكونفدرالية المدير الرياضي لاتحاد العاصمة: هدفنا التسجيل في القاهرة بنهائي الكونفدرالية بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يحجز المركز الثالث محليا ويتأهل للكونفدرالية بعد التتويج بلقب الدوري الرواندي.. الهلال السوداني يتحرك لتسجيل إنجازه في موسوعة جينيس إطلاق الهوية الرسمية لـ "خليجي 27" الونش يطالب جماهير الزمالك بدعم حسام عبد المجيد الجزيري: غياب التوفيق حرم الزمالك من نتيجة إيجابية ذهابا
أخر الأخبار
كومباني: نوير في كأس العالم؟ لدينا أفضل حارس مرمى ألماني 8 دقيقة | في المونديال
نورشيلاند يعلن تفعيل بندء شراء إبراهيم عادل بعقد يمتد حتى 2029 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - علاء عبد العال يبلغ إدارة غزل المحلة برحيله.. وموقف النادي 18 دقيقة | الدوري المصري
24 كاميرا ودرون.. التليفزيون المصري يعلن نقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معتمد جمال: جاهزون لسيناريو ركلات الترجيح.. ولا أفكر في مستقبلي مع الزمالك 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر عمر جابر: لقب الكونفدرالية سيحل أزمات الزمالك.. وهدفنا تحقيق الثنائية 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس مصر – قائمة بلجيكا.. تواجد لوكاكو ودي بروين وانضمام وجه جديد لـ كأس العالم 56 دقيقة | في المونديال
مؤتمر مدرب اتحاد العاصمة: الجمهور لن يسجل أهدافا.. والزمالك تفوق على آخر بطلين لإفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 4 تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"
/articles/529163/مساس-خطير-بهيبة-الدولة-أحداث-شغب-في-الدوري-الليبي-واحتراق-سيارة-البث