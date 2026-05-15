"مساس خطير بهيبة الدولة".. أحداث شغب في الدوري الليبي واحتراق سيارة البث

شهدت مباراة السويحلي والاتحاد في الدوري الليبي أحداث شغب أسفرت عن احتراق سيارة البث الخاصة بقناة ليبيا الرياضية.

وقال مدير المدينة الرياضية في ترهونة الواقعة جنوب طرابلس في تصريحات لتليفزيون بنغازي: "تعرضت سيارة البث التابعة لقناة (ليبيا الرياضية) لأضرار، إلى جانب تخريب المرمى وبعض معدات الملعب نتيجة أعمال الشغب التي رافقت المباراة."

وأضاف "الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، مع تسجيل إصابة طفيفة لأحد الأشخاص جرى إسعافه."

وتوقفت المباراة في الدقيقة 87 بينما كان السويحلي متقدما بهدف دون رد سجله اللاعب أيوب عياد، بعد احتجاج لاعبي الاتحاد على قرار الحكم بعد احتساب ركلة جزاء.

واقتحمت عدد من الجماهير أرض الملعب لتشهد المباراة اشتباكات وفوضى.

وذكر موقع الوسط الليبي، أن حكام المباراة وبعض لاعبي السويحلي تعرضوا لاعتداءات.

ولم يصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم أي بيان أو تعليق على الحادث.

فيما أصدر نادي الاتحاد الليبي بيانا جاء فين "يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد، وفي إطار اجتماعاته المتواصلة لمتابعة الأحداث المتعاقبة بشأن ما آلت إليه مباراة اليوم، تحميل الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنتي المسابقات والتحكيم وحكام المبارة المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالجماهير الرياضية."

وأضاف "كما تحملهم الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وما قد يترتب على ذلك من عواقب لا تحمد عقباها."

كما نقل موقع الوسط دعوة المجلس الرئاسي الليبي، الجماهير لضبط النفس والتحلي بالروح الرياضية والحفاظ على المنشآت العامة.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي له، مساندته لتحقيقات مكتب النائب العام للكشف عن المتورطين في أعمال الشغب.

ووصف بيان المجلس الرئاسي تلك الأحداث بـ "الموسفة": "انحرفت المباراة عن مسارها الرياضي لتصل إلى حد استهداف ديوان مجلس الوزراء بأعمال تخريب وحرق، مما يمثل مساساً خطيراً بهيبة الدولة وسيادتها."

وشدد المجلس الرئاسي "يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه العبث بمؤسسات الدولة أو ترويع المواطنين".

وأتم "أي شعور بالغبن أو القصور في الإجراءات الرياضية يجب أن يُعالج عبر الأطر القانونية واللوائح المنظمة، بعيداً عن العنف الذي يضر بالمصلحة الوطنية."