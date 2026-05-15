اسكواش - العدد أصبح 6.. ثلاثي مصري جديد في نصف نهائي بطولة العالم

الجمعة، 15 مايو 2026 - 14:26

كتب : محمد سمير

وصل ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش رجال وسيدات، ليصبح العدد سداسي مصري في المربع الذهبي.

ويستضيف نادي بالم هيلز منافسات بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو الجاري بإجمالي جوائز مالية تبلغ نحو مليون و300 ألف دولار أمريكي.

وتُعد هذه النسخة الأكبر من نوعها، إذ يشارك فيها 128 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 50 دولة، بما يعكس حجم البطولة ومكانتها على الأجندة الدولية.

وتأهل يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة لنصف النهائي بفوز جديد على النيوزيلندي بول كول.

وجاءت نتائج الأشواط: 3-11 و11-5 و11-2 و11-8.

وحجز كريم عبد الجواد لاعب بالم هيلز بطاقة التأهل الأخيرة للرجال في المربع الذهبي بعد الفوز على يوسف سليمان بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 9-11 و11—4 و11-5 و11-5.

وأصبح كريم صاحب الـ 34 عاما أكبر لاعب يصل لنصف النهائي منذ الأسترالي هايثر ماكي في 1979.

وفي منافسات السيدات، تأهلت نور الشربيني لاعبة بالم هيلز إلى نصف النهائي بالفوز على سلمى هاني.

وفازت نور بنتائج أشواط: 9-11 و11-9 و11-3 و11-6.

وأكملت الأمريكية أوليفيا ويفير المربع الذهبي للسيدات بالفوز على الإنجليزية جورجينيا كينيدي بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-5 و11-5 و10-12 و11-2.

مباريات نصف النهائي التي ستقام الجمعة 15 مايو

مصطفى عسل × البيروفي دييجو إلياس

كريم عبد الجواد × يوسف إبراهيم

هانيا الحمامي × أمينة عرفي

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفير

ويحمل لقب بطولة العالم الثنائي المصري مصطفى عسل ونور الشربيني بالبطولة التي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية وقتها.

وتعتبر نور الشربيني صاحبة الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة العالم برصيد 8 ألقاب.

