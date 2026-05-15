تقرير: برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع مرموش.. ومانشستر سيتي منفتح على بيعه

الجمعة، 15 مايو 2026 - 13:09

كتب : FilGoal

عمر مرموش ضد كريستال بالاس

كشف موقع "كوت أوفسايد"، عن اهتمام برشلونة الإسباني، بضم النجم المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وضم مانشستر سيتي، عمر مرموش في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقدرت الصفقة وقتها بـ75 مليون يورو، كأغلى لاعب عربي في التاريخ، بعقد يمتد حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وأوضح الموقع "مرموش أظهر لمحات من الجودة مع مانشستر سيتي دون أن ينجح في الحفاظ على مكان منتظم في تشكيل بيب جوارديولا خلال فترة وجوده مع الفريق طوال موسم ونصف."

وذكر الموقع أن إدارة مانشستر سيتي تعيد تقييم دور عمر مرموش في الفيق وقيمته السوقية في حالة بيعه المحتمل في الصيف.

وسيجتمع مرموش مع إدارة النادي مع نهاية الموسم لمعرفة خططهم بشأنه، وفقا للموقع.

وأشار "كوت أوفسايد": "مانشستر سيتي منفتح على البيع إذا جاء العرض المناسب، ومن المرجح أن يكون سعر بيع مرموش يتراوح من 60 إلى 65 مليون يورو."

ويبحث برشلونة عن خيارات بديلة لـ روبرت ليفاندوفسكي الذي يقترب من مغادرة برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف الموقع "ارتبط اسم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، لخلافة ليفاندوفسكي، إلا أن تكلفة الصفقة ستكون باهظة، مما دفع النادي الكتالوني إلى التفكير بجدية في ضم مرموش."

وكانت عدد من الأندية الإنجليزية أبدت اهتمامها بضم عمر مرموش في الصيف، ومن بينهم توتنام، وأستون فيلا.

ولعب مرموش هذا الموسم 34 مباراة في كافة البطولات مع مانشستر سيتي سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم 3 مساهمات.

