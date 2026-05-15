"ساهم في أنجح الفترات في تاريخ النادي".. بورنموث يعلن رحيل سينسي

أعلن نادي بورنموث رحيل المدافع الأرجنتيني ماركوس سينسي بنهاية الموسم الجاري.

وسيرحل سينسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ختام الموسم.

ويتبقى لبورنموث مباراتين هذا الموسم أمام مانشستر سيتي، ونوتنجهام فورست.

ويحتل بورنموث المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، ويسعى للتأهل أوروبيا الموسم المقبل.

وقال بورنموث في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "فخور بكل ما حققناه على مدار السنوات الأربع الماضية، وأنا ممتن للدعم الذي قدمه لي المشجعون دائماً."

وأضاف "سيظل نادي بورنموث يحتل مكانة خاصة في قلبي، وسأتذكر وقتي هنا بكل فخر واعتزاز."

وأتم "لا يزال أمامنا مباراتين مهمتين في الموسم، وأتطلع إلى ما يمكننا تحقيقه معًا."

وكشف نادي بورنموث عن أن مباراة مانشستر سيتي ستكون الأخيرة للاعب مع الفريق

وانضم سينسي إلى بورنموث قادما من فينورد الهولندي عام 2022، ليساهم في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي.

وشارك سينسي في 124 مباراة مع بورنموث.

وكان سينسي جزءًا من الفريق الذي حقق أعلى رصيد من النقاط في تاريخ بورنموث بـ 56 نقطة موسم 2024 - 2025، ومساعدة الفريق في تحقيق المركز التاسع.

وساهم المدافع الأرجنتيني في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة في 11 مباراة هذا الموسم.

كما سجل أهدافا في انتصارات تاريخية أمام مانشستر يونايتد، وكريستال بالاس، وإيفرتون.

وذكرت ذا أثلتيك أن توتنام في مفاوضات متقدمة مع ماركوس سينيسي مدافه بورنموث، فيما اشترط اللاعب لإتمام التعاقد بقاء توتنام في الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الـ 17 برصيد 38 نقطة، ويفصله نقطتين عن وست هام أول المراكز الهابطة، قبل جولتين من النهاية.