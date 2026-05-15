ضربة موجعة للنشامى.. إصابة لاعب الأردن بقطع في وتر أكيليس قبل كأس العالم

تلقى منتخب الأردن ضربة موجعة جديدة أثناء الاستعداد لـ كأس العالم 2026 بإصابة عصام السميري.

وتعرض عصام السميري للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات الفردية مع المنتخب استعدادا لكأس العالم 2026، حسبما كشف الاتحاد الأردني.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام": "صعبة والله صعبة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كل الخسارات ما دون الجنة فهي دون، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا".

ويشغل السميري البالغ 26 عاما مركز الظهير الأيمن ويرتدي قميص فريق السلط الأردني.

View this post on Instagram A post shared by Issam Smeeri | عصام السميري (@issamsmeeri)

ويأتي ذلك بعد تأكد غياب الثنائي يزن النعيمات وأدهم القريشي عن قائمة النشامى في المونديال.

وتعرض النعيمات لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأردن والعراق في كأس العرب 2025.

فيما تعرض القريشي لنفس الإصابة في المباراة النهائية ضد المغرب.

وخسر منتخب الأردن لقب كأس العرب لصالح المغرب في النهائي آنذاك بالخسارة بنتيجة 3-2.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا يومي 31 مايو و8 يونيو على الترتيب.

وتأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم 2026 ويتواجد في مجموعة تضم الأرجنتين والجزائر والنمسا.