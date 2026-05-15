رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: صرفنا المكافآت المتأخرة للاعبين قبل مواجهة المحلة

أعلن محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري، صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الاتحاد السكندري.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع عبد الظاهر السقا المشرف العام على الكرة، إيقاف المستحقات المالية للاعبي الفريق عقب خسارة الاتحاد أمام وادي دجلة.

وخسر الاتحاد أمام وادي دجلة بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وربط بيان الاتحاد السكندري وقتها عودة المستحقات بتحسن النتائج.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أفرجنا عن المكافات المتاخرة للاعبى الفريق الأول لتحفيزهم قبل لقاء المحلة الاسبوع المقبل، وذلك بعد عودة الروح القتالية للاعبين فى مباراة طلائع الجيش."

وأضاف رئيس الاتحاد "تم صرف مكافاة الفوز المتأخرة أمام زد، وكذلك صرف مكافأة الفوز أمام طلائع الجيش."

وحقق الاتحاد الفوز أمام طلائع الجيش بهدف نظيف سجله محمود علاء، في الجولة العاشرة لحساب مجموعة الهبوط في الدوري.

ومنذ فوز الفريق أمام زد في الجولة الرابعة، لم ينجح الاتحاد في الفوز 5 مباريات على التوالي.

وتعادل الاتحاد أمام حرس الحدود 2-2، وأمام المقاولون 0-0، قبل خسارتين أمام وادي دجلة 4-1، وبتروجت 2-1، وأخيرا التعادل أمام مودرن سبورت سلبيا دون أهداف.

ويتبقى للاتحاد السكندري 3 مباريات حاسمة أمام غزل المحلة، والإسماعيلي، والبنك الأهلي.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 32 نقطة، مبتعدا عن غزل المحلة بفارق نقطة وحيدة، ونقطتين عن كهرباء الإسماعيلي صاحب المركز الـ 11 أول المراكز الهابطة للدرجة الأدنى.