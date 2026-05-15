قائمة اليابان - ناجاتومو على رأس الاختيارات النهائية.. وغياب ميتوما ومينامينو عن كأس العالم

الجمعة، 15 مايو 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني لـ منتخب اليابان قائمة فريقه المشارك في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وشهدت القائمة تواجد المخضرم يوتو ناجاتومو لاعب إنتر السابق وطوكيو الحالي وصاحب الـ 39 عاما، والذي سيشارك في النسخة الخامسة من المونديال على التوالي.

كما انضم تاكيهيرو تومياسو ظهير أياكس الهولندي رغم خوضه 7مباريات فقط هذا الموسم بسبب الإصابات.

ويغيب عن القائمة كاورو ميتوما لاعب برايتون وتاكومي مينامينو لاعب موناكو بسبب الإصابة.

فيما يغيب هاديماسا موريتا لاعب وسط سيلتك وريونسيوكي ساتو لاعب طوكيو وهداف آسيا تحت 23 عاما.

وجاءت قائمة منتخب اليابان في كأس العالم 2026

حراسة المرمى

زيون سوزوكي - بارما (إيطاليا)

كيسوكي أوساكو - سانفريتشي هيروشيما (اليابان)

توموكي هاياكاو - كاشيما أنتلرز (اليابان)

الدفاع

يوكيناري سوجاوارا - فيردر بريمن (ألمانيا)

تاكيهيرو تومياسو - أياكس أمستردام (هولندا)

كو إيتاكورا - أياكس أمستردام (هولندا)

هيروكي إيتو - بايرن ميونخ (ألمانيا)

تسويوشي واتانابي - فينورد روتردام (هولندا)

شوجو تانيجوتشي - سانت ترويدنت (بلجيكا)

أيومو سيكو - لوهافر (فرنسا)

يوتو ناجاتومو - طوكيو (اليابان)

جونوسوكي سوزوكي - كوبنهاجن (الدنمارك)

وسط

واتارو إندو - ليفربول (إنجلترا)

كايشو سانو - ماينز 05 (ألمانيا)

آو تاناكا - ليدز يونايتد (إنجلترا)

دايتشي كامادا - كريستال بالاس (إنجلترا)

ريتسو دوان - أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

جونيا إيتو - جينك (بلجيكا)

تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد (إسبانيا)

كيتو ناكامورا – ريمس (فرنسا)

الهجوم

أياسي أويدا - فينورد روتردام (هولندا)

كوكي أوجاوا - نيميخن (هولندا)

كينتو شيوجاي - فولفسبورج (ألمانيا)

يويتو سوزوكي - فرايبورج (ألمانيا)

كيسوكي جوتو - سانت ترويدنت (بلجيكا)

دايزن مايدا - سلتيك (اسكتلندا)

ويستعد منتخب اليابان لمواجهة أيسلندا وديا يوم 31 مايو المقبل.

ويتواجد الساموراي في المجموعة السادسة التي تضم هولندا وتونس والسويد.

وتشارك اليابان في كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي، ويعد الوصول لدور الـ 16 في 2002 و2010 و2018 و2022 أبرز إنجاز.

