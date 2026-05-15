قصة التوأم - رفض سيلتك ولاتسيو من أجل الأهلي.. والاستقرار على تشكيل مصر في كأس العالم

تحدث حسام حسن وإبراهيم حسن نجما الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابقين عن مسيرتهم الطويلة، وفترة احترافهما في أوروبا.

كما كشف الثنائي الذي يقود منتخب مصر، عن طموحاتهما التدريبية خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأوضحا أن تشكيل مصر في كأس العالم باتا يعرفاه بنسبة 90 %، وذلك في حوار عبر قناة أون سبورت، وهو ما سنرصده لكم في السطور التالية:

حسام حسن: إبراهيم حسن أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر، ويكفي أنه مثّل منتخب العالم 3 مرات

لعبنا كمهاجمين في مباراة بالدوري السويسري مع نيوشاتل أمام جراسهوبرز

وقعنا مع نادي سبورتنج لشبونة قبل خوض كأس العالم1990 بعد مباراة الجزائر

لو عاد بنا الزمن لن نعود من أوروبا وسنكمل مسيرتنا هناك

في الوقت الذي كنا نلعب فيه كان صعبا اللعب في أوروبا، أما الآن فعدد المحترفين كبير جدا

تلقينا عروضا للانتقال إلى سيلتك الأسكتلندي ولاتسيو الإيطالي، ولكننا اخترنا العودة إلى الأهلي وسط تعجب من رئيس نادي نيوشاتل السويسري

حسام حسن: كل ذكرياتي رائعة في استاد القاهرة، ولكن الأقرب لي مباراة الجزائر والتأهل لكأس العالم 1990

كنا أصغر لاعبين في المنتخب وقتها مع أحمد رمزي وأشرف قاسم

حسام حسن: نحن نبذل مجهودا ونتعب من أجل إسعاد الجماهير ولم أكن أعلم أنني سأكون عميد لاعبي العالم، عرفت ذلك من خلال سمير عدلي مدير المنتخب بعد تحقق الرقم

*لم نذهب إلى الاستاد من قبل كجماهير لأننا كنا منشغلين طوال الوقت مع فرق الناشئين في النادي الأهلي

لاعب ساندكم في مسيرتكم؟ شريف عبد المنعم كان لاعبا عظيما فنيا ومهاريا، وتدخل للرد على أحد اللاعبين الكبار الذي كان يتعامل بشكل غير لائق مع اللاعبين الصغار ونحن منهم

إبراهيم حسن: سعفان الصغير حاول الاحتكاك بحسام حسن في مباراة الإسماعيلي، فتوجهت له ولكنه "عمل ميت"

لم يحدث أن جلست على مقاعد البدلاء طوال مسيرتي

إبراهيم حسن: حسام حسن خليفة الجوهري

الجوهري هو المثل الأعلى لحسام حسن، ولكن حسام يقدم أفكار جديدة بابتكار

أنبهر بكل التفاصيل الفنية التي يقدمها حسام حسن، والصبر الذي يتسم به في الملعب

حسام حسن: لا أعلم ما تتضمنه عقودنا مع الأندية أو المنتخب

ما نرغب فيه أن تفرح الجماهير بنا وترفع رؤسها

حسام حسن: الفرق الأربعة التي وصلت إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية كانت بقيادة وطنية، تلك الظاهرة لم يتحدث عنها أحد

بالمقارنة بالفرق الأخرى المتواجدة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، كنا بحاجة إلى الحصول على خبرات واحتكاكات مع الفرق الأوروبية مثل المنتخبات الأخرى، نحن دخلنا في سباق بصناعة محلية 100 %

إبراهيم حسن: البعض تحدث عن قرار استبدال إمام عاشور بعد نزوله، إمام حين خاض أول مباراة في كأس الأمم، تعرض لضغط عصبي من المباراة والحالة البدنية التي لم يستعيدها بعد مرضه الأخير قبل البطولة، فقرر وقتها حسام حسن استبداله

حسام حسن: صلاح قائد الفريق وهناك احترام متبادل، وكافة اللاعبين الكبار مثل الشناوي وهاني ورامي ربيعة، وهؤلاء اللاعبين مع الوقت شعروا أن مصلحتنا واحدة خاصة بعدما شاهدوا الأفكار الفنية التي نعمل عليها.. اللاعبون يعتقدون أننا سنعتدي عليهم، ولكننا نمنحهم النصائح، مخرج البرنامج بعدما شاهدنا قال "ما أنتم طيبين مش زي ما بيتقال عنكم"

الفريق الأساسي بالكامل الذي عملنا معه وقت كأس الأمم الإفريقية كان لديه مشاكل، بداية من الشناوي حتى مصطفى محمد

أتعاطف مع محمد بسبب الضغط الجماهيري الذي يتعرض له، ونحاول منحه حلول وثقة في الملعب

محمد حمدي الوحيد الذي كان حالته جيدة وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي

كنا أول منتخب يتأهل إلى الدور التالي، ولعبنا مباراة أنجولا تحصيل حاصل، هل ما تم بالصدفة؟ وإذا حققه مدرب آخر هل كان سيكون عاديا

حسام حسن: بنسبة 90 % أعرف تشكيل مصر في كأس العالم

سنأخذ بالأسباب ونجتهد في كأس العالم، ونحتاج إلى تكاتف الجميع

سنحاول إيصال اللاعبين إلى الحالة البدنية والفنية اللازمة لكأس العالم

نسعى لتسطير تاريخ في كأس العالم، ونعبر الأدوار الأولى

من لا يستغل فرصة كأس العالم لصناعة تاريخ لنفسه ولبلده سيندم على ذلك

نريد أن نكون عند حسن ظن الجماهير المصرية، أعلم أن البطولة صعبة لوجود منتخبات كبيرة، ولكني أتمنى الظهور بشكل جيد وتحقيق خطوات لم يحققها منتخب مصر من قبل في كأس العالم.