بمشاركة هيثم حسن.. ريال مدريد ينتصر على أوفييدو ويصالح جماهيره

حقق ريال مدريد انتصارا ثيمنا بهدفين مقابل لا شيء أمام ريال أوفييدو في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية ريال مدريد كل من: جونزالو جارسيا، وجود بيلينجهام.

وشارك الدولي المصري هيثم حسن في منتصف شوط المباراة الثاني عند الدقيقة 69.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 80 في المركز الثاني وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتوج بالدوري الإسباني، وتجمد رصيد أوفييدو عند النقطة 29 في المركز الأخير.

وصف المباراة

سدد فرانكو ماستانتونو جناح ريال مدريد كرة مباغته في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة تصدى لها حارس أوفييدو ببراعة.

وسجل جونزالو جارسيا هدف ريال مدريد الأول قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وعزز بيلينجهام من تقدم ريال مدريد بهدف ثاني في الدقيقة 81 مؤكدا انتصار الفريق الملكي بالمباراة واعتذر لجماهير الفريق لخسارة فرصة التتويج ببطولة في هذا الموسم.

وسدد هيثم حسن كرة صاروخية على يمين تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الذي تصدى لها ببراعة منقذا مرمى فريقه.

ليحقق ريال مدريد انتصارا معنويا ويقلص الفارق مع برشلونة المتصدر لـ11 نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم.