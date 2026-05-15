منتخب الشباب يفوز أمام عمان وديا.. وإنقاذ لاعب بعد بلع لسانه

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2007 أمام سلطة عمان وديا بهدفين لهدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب مركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 20 عاما.

سجل هدفي منتخب مصر ياسين عاطف وأدهم كريم.

وبدأ المنتخب بالتشكيل التالي: عمر عبدالعزيز - عبد الله بدير - إياد مدحت - محمد عوض - يوسف شيكا - محمد عاطف - محمد رأفت - محمد حمد - عمر العزب - ياسين عاطف - علي الجارحي.

وشهدت المباراة إصابة محمد غانم لاعب عمان، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الطبيب هاجد العنتبلي لينقذ اللاعب من حالة بلغ اللسان والدخول في نوبات تشنجات.

واصطحب الطبيب، لاعب الضيوف في سيارة الإسعاف إلى مستشفى زايد التخصصي لتطبيق البروتوكول الخاص في مثل تلك الحالات.

ويمتد معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو الجاري.

ويلعب منتخبا مصر وعمان مواجهة ودية أخرى يوم 17 مايو الجاري في ختام المعسكر.

ولعب منتخب مصر للشباب مواجهتين وديتين أمام العراق، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، فيما فاز منتخب مصر في الثانية بهدف دون رد.

كما لعب شباب مصر، مارس الماضي، أمام الجزائر في وديتين، انتهيا بالتعادل 2-2، وسلبيا دون أهداف.