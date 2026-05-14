ديشامب يكشف سبب استبعاد كامافينجا من قائمة فرنسا

كشف ديديه ديشامب مدرب فرنسا عن سبب استبعاده لإدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد من قائمة الديوك النهائية المشاركة بكأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي لإعلان القائمة عن استبعاد كامافينجا: "قادم من موسم صعب، شارك فيه قليلا وتعرض لإصابات، ما زال صغير السن، وكان علي اتخاذ قرارات ضمن هيكلة القائمة، أتخيل خيبة أمله هذا المساء".

وواصل "إنها مجموعة، وليست بالضرورة أفضل 26 لاعبا، هناك توازن وتركيبات، نمتلك عناصر قد لا تكون واضحة لكم، بعض اللاعبين لن يشاركوا، وآخرون سيشاركون قليلا، الهدف هو ألا نخسر أحدا، ويتطلب ذلك قدرات إنسانية لإدارة هذه اللحظات".

وتحدث عن استدعاء نجولو كانتي لاعب فنربخشه التركي واستبعاد هوجو لوريس حارس لوس أنجلوس قال: "المعيار الفني حاضر دائما، في السعودية كان يقدم مستويات جيدة، ولا يزال كذلك في تركيا، بخبرته، يستيقظ مبتسما صباحا، ظهرا، مساءً، كل شيء يسير معه على ما يرام دائما".

وواصل "تواصلت مع هوجو لوريس، لكنه لم يفكر يوما في خوض دور الحارس الثالث، لا سابقا ولا الآن، فالمتطلبات مختلفة، كانت هناك خيارات أخرى مثل ألفونسو أريولا بخبرته، لكن من حيث وقت اللعب خلال الأشهر الستة الماضية كان محدودا ولم يكن أساسيا".

وأنهى حديثه بالبطولة الأخيرة له مع منتخب فرنسا وقال: "أدرك جيدا أنني أعيش العديد من اللحظات الأخيرة، إنها مشاعر خاصة، أميل إلى إخفاء عواطفي، خاصة في المؤتمرات الصحفية حيث قد يساء تفسير كل كلمة".

وأتم "لكنني أتعامل مع الأمر بشكل جيد، ما تحقق أصبح خلفنا، وتم بشكل جيد، وإلا لما كنت هنا بعد 14 عاما، الآن كل طاقتي تتجه لكأس العالم، مع قرارات مهمة تخص القائمة، وأخرى مع الاتحاد لضمان أفضل الظروف".

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان (ميلان) - بريك سامبا (لانس) - روبان ريسر (ستراسبورج).

الدفاع: جول كوندي (برشلونة) - لوكاس دين (أستون فيلا) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ) - مالو جوستو (تشيلسي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس).

الوسط: أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - أدريان رابيو (ميلان) - مانو كونيه (روما) - نجولو كانتي (فنربخشة) - وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان) - مايكل أوليس (بايرن ميونيخ) - ريان شرقي (مانشستر سيتي) - مجناس أكيلوش (موناكو) - ماركوس تورام (إنتر ميلان) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).