استعدادا للقاء المصري.. الأهلي ينتصر على دلفي بثنائية وديا

الخميس، 14 مايو 2026 - 23:06

كتب : حسام نور الدين

حقق الأهلي انتصارا وديا بنتيجة 2-0 على دلفي استعدادا لختام الموسم الكروي 2025-26.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء 20 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وخاض الأهلي المباراة الودية ضد دلفي على ملعب مختار التتش في الجزيرة.

وسجل إمام عاشور وعمر سعيد معوض ثنائية الأهلي.

وحرص الجهاز الفني على الدفع بالعديد من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء لتجهيز كافة عناصر الفريق بالشكل المناسب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع تعثر الزمالك وبيراميدز بالخسارة من أجل خطف لقب الدوري المصري.

