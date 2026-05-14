مران الزمالك - تخفيف الأحمال قبل نهائي الكونفدرالية.. وموعد المؤتمر الصحفي

خاض لاعبو الزمالك مران اليوم الخميس في استاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك ذهابا في الجزائر بنتيجة 1-0 بهدف في الوقت بدلا من الضائع.

بدأ المران بفقرة بدنية، وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجمل الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة مصغرة بين اللاعبين في ختام المران.

ويقيم الزمالك المؤتمر الصحفي بحضور معتمد جمال المدير الفني وعمر جابر قائد الفريق غدا السبت في الثالثة عصرا.

ويبدأ مؤتمر الفريق الجزائري بحضور لامين نداي المدير الفني في الثانية والنصف ظهر الغد بحضور قائد الفريق.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الإياب يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً.