انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) أوفييدو.. ثلاث نقاط لمصالحة الجماهير

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، فيما يتواجد أوفييدو في المركز الأخير بـ29 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

..................................................................................................................

ق85: هيثم حسن يسدد كرة صاروخية وكورتوا يتألق

ق81: جووووووووووووول ثاااني لريال مدريد بيلنجهام من تسديدة رائعة على يمين حارس المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جوووووول جونزالو جارسيا يسجل الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق6: سدد ماستانتونو كرة مميزة لكن تصدى لها حارس أوفييدو

بداية المباراة.