محمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي

الخميس، 14 مايو 2026 - 22:33

كتب : FilGoal

بدأ محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي بيراميدز، اليوم، المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأجرى حمدي الجراحة يناير الماضي في مدينة ميونيخ الألمانية، شهر يناير الماضي.

وتعرض حمدي لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي: "محمد حمدي انتهى من المرحلتين الأولى والثانية في برنامج التعافي والتأهيل بعد الجراحة، وبدأ الثالثة وهي الجري الخفيف حول الملعب مع استمرار الجلسات على

موضع الإصابة."

وأضاف المنيري "سيتم رفع عدد فترات الجري وزيادة السرعة على مراحل وبداية من الشهر السادس بعد الجراحة سينزل إلى الملعب للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي، وسيخضع خلال تلك الفترة لمرحلة تقييم مع الطبيب الألماني المعالج لتحديد موعد عودته للملاعب والمشاركة في المباريات بصورة طبيعية."

وأصيب حمدي خلال مباراة منتخب مصر ضد بنين في دور الـ 16 من البطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم المقرر يونيو المقبل.

فيما يخوض بيراميدز آخر مبارياته هذا الموسم أمام سموحة يوم 20 مايو القادم.

ويأمل بيراميدز في الفوز بالمباراة، بشرط خسارة الزمالك مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا من أجل التتويج بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه.

