قائمة كولومبيا - رودريجز وكوادرادو ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم.. وغياب فالكاو

أعلن نيستور لورينزو المدير الفني لـ منتخب كولومبيا القائمة الأولية التي ضمت 55 لاعبا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي المخضرم خوان كوادرادو لاعب بيزا الإيطالي وجيمس رودريجيز لاعب مينيسوتا يونايتد الأمريكي.

وغاب عن القائمة راداميل فالكاو صاحب الـ 40 عاما ومهاجم مييوناريوس الكولومبي.

وبرر المدير الفني سبب غياب الهداف التاريخي لكولومبيا قائلا خلال المؤتمر الصحفي: "لو كان فالكاو على مستوى تنافسي مع بقية زملائه في الفريق الموجودين في القائمة، لكان موجوداً هناك بسبب ما يمثله لكرة القدم".

وأضاف "أنا أعشق فالكاو، وأريده دائماً بجانبي، وأود أن يكون في منطقة جزاء الخصم، ولكن هكذا هي الأمور، عليك أن تختار، أعلم أنه أمر صعب".

ولم يلعب فالكاو أي مباراة منذ أبريل الماضي بعدما تعرض للإصابة بكسر في الوجه.

وشهدت القائمة غياب المخضرم دايرو مورينو مهاجم أوناس كالداس والهداف التاريخي للكرة المحلية، بالإضافة لكيفين سرنا جناح فلومينينسي البرازيلي.

وتواجد في القائمة 12 لاعبا لم يخوضوا أي مباراة دولية بقميص "لوس كافيتيروس" من قبل.

وستكون تلك المشاركة الثالثة لكل من جيمس رودريجيز ودافيد أوسبينا وكوادرادو في المونديال بعد نسختي 2014 و2018.

وجاءت قائمة كولومبيا الأولية

حراسة المرمى

ألدير كوينتانا – إنديبندينتي ديل فالي (الإكوادور)

ألفارو مونتيرو –فيليز سارسفيلد (الأرجنتين)

كاميلو فارجاس – أطلس (المكسيك)

كيفن مير – كروز أزول (المكسيك)

أندريس موسكيرا – إنديبندينتي سانتا في (كولومبيا)

دافيد أوسبينا – أتلتيكو ناسيونال (كولومبيا)

الدفاع

دافينسون سانشيز – جالاتاسراي (تركيا)

ألفارو أنجولو – بوماس أونام (المكسيك)

دييفر ماتشادو – نانت (فرنسا)

كارلوس كويستا – فاسكو دا جاما (البرازيل)

دانييل مونيوز — كريستال بالاس (إنجلترا)

كريستيان بورخا – كلوب أمريكا (المكسيك)

جون لوكومي – بولونيا (إيطاليا)

يوهان موخيكا – ريال مايوركا (إسبانيا)

سانتياجو أرياس – إنديبندينتي (الأرجنتين)

ييري مينا – كالياري (إيطاليا)

يرسون موسكيرا – ولفرهامبتون (إنجلترا)

خوان ديفيد كابال – يوفنتوس (إيطاليا)

أندريس رومان – أتلتيكو ناسيونال (كولومبيا)

إيدير أوكامبو – فانكوفر وايتكابس (كندا)

جوهان رومانا – سان لورينزو (الأرجنتين)

ويلر ديتا – كروز أزول (المكسيك)

جونيور هيرنانديز – ديبورتيس توليما (كولومبيا)

الوسط

ويلمار باريوس – زينيت سانت بطرسبرج (روسيا)

جيفرسون ليرما – كريستال بالاس (إنجلترا)

جون أرياس – بالميراس (البرازيل)

نيلسون ديوسا – ريال بيتيس (إسبانيا)

ريتشارد ريوس — بنفيكا (البرتغال)

سيباستيان جوميز – كوريتيبا (البرازيل)

كيفن كاستانيو – ريفر بليت (الأرجنتين)

كيفن فيفيروس — أتليتيكو بارانينسي (البرازيل)

جوستافو بويرتا – راسينج سانتاندير (إسبانيا)

خوان فرناندو كوينتيرو – ريفر بليت (الأرجنتين)

خوان كوادرادو – بيزا (إيطاليا)

جون سوليس – برمنجهام سيتي (إنجلترا)

خوان مانويل رينجيفو – أتلتيكو ناسيونال (كولومبيا)

جيمس رودريجيز – مينيسوتا يونايتد (أمريكا)

يوهان روخاس – فاسكو دا جاما (البرازيل)

خوان كاميلو بورتيا – أتليتيكو بارانينسي (البرازيل)

جوردان باريرا – بوتافوجو (البرازيل)

الهجوم

ياسر أسبريلا – جالاتا سراي (تركيا)

رافائيل سانتوس بوري – إنترناسيونال (البرازيل)

سيباستيان فيلا – إنديبندينتي ريفادافيا (الأرجنتين)

خاميتون كامباز — روزاريو سنترال (الأرجنتين)

جون كوردوبا – كراسنودار (روسيا)

لويس دياز – بايرن ميونخ (ألمانيا)

لويس سواريز - سبورتنج لشبونة (البرتغال)

نيسر فياريال – كروزيرو (البرازيل)

خورخي كاراسكال – فلامنجو (البرازيل)

كارلوس جوميز – فاسكو دا جاما (البرازيل)

إدوين سيتري – إستوديانتيس دي لا بلاتا (الأرجنتين)

جون دوران – زينيت سانت بطرسبرج (روسيا)

يوهان كاربونيرو — إنترناسيونال (البرازيل)

جون ستيفن ميندوزا – أتليتيكو بارانينسي (البرازيل)

كوتشكو هيرنانديز – ريال بيتيس (إسبانيا)

وتعد تلك المشاركة السابعة لكولومبيا في كأس العالم تاريخيا.

وكان أفضل إنجاز للكرة الكولومبية في المونديال هو الوصول لربع نهائي نسخة 2014.

واحتل منتخب كولومبيا المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية خلف الأرجنتين والإكوادور.

ويتواجد منتخب كولومبيا في المجموعة 11 رفقة البرتغال وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.

ويستهل منتخب كولومبيا مشواره بلقاء أوزبكستان على ملعب أزتيكا في المكسيك يوم 17 يونيو المقبل.(طالع جدول البطولة كاملا).