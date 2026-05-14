تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو يقود الهجوم أمام أوفييدو.. ومبابي على مقاعد البدلاء

عاد فرانكو ماستانتونو لتشكيل ريال مدريد الأساسي أمام ريال أوفييدو في الجولة 36 من الدوري الإسباني لأول مرة منذ 14 مباراة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال أوفييدو في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويتواجد الدولي المصري هيثم حسن على مقاعد بدلاء ريال أوفييدو في مواجهة ريال مدريد.

وأعلن ألفارو أربيلوا تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - ديفيد ألابا - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس.

الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - براهيم دياز.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، فيما يتواجد أوفييدو في المركز الأخير بـ29 نقطة.