تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو يقود الهجوم أمام أوفييدو.. ومبابي على مقاعد البدلاء

الخميس، 14 مايو 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ريال مدريد

عاد فرانكو ماستانتونو لتشكيل ريال مدريد الأساسي أمام ريال أوفييدو في الجولة 36 من الدوري الإسباني لأول مرة منذ 14 مباراة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال أوفييدو في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويتواجد الدولي المصري هيثم حسن على مقاعد بدلاء ريال أوفييدو في مواجهة ريال مدريد.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الخميس 14 مايو - ريال مدريد ضد أوفييدو.. وجولة نارية لتحديد المتأهل الأخير للدوري تليجراف: مورينيو على وشك العودة إلى تدريب ريال مدريد بيريز: ما حدث بين تشواميني وفالفيردي طبيعي.. ولن أستقيل من رئاسة ريال مدريد ريال مدريد يستعيد مبابي وكارباخال قبل مواجهة أوفييدو

وأعلن ألفارو أربيلوا تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - ديفيد ألابا - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس.

الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - براهيم دياز.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور.

Image

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، فيما يتواجد أوفييدو في المركز الأخير بـ29 نقطة.

ريال مدريد ريال أوفييدو الدوري الإسباني
نرشح لكم
ديشامب يكشف سبب استبعاد كامافينجا من قائمة فرنسا انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) أوفييدو.. ثلاث نقاط لمصالحة الجماهير قائمة فرنسا - غياب جريزمان وكامافينجا.. ومبابي على رأس الهجوم في كأس العالم سكاي: ناجلسمان يضم نوير في قائمة ألمانيا الأولية لكأس العالم 2026 كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول هالاند وبرونو يتصارعان على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي فليك: محبط لخسارتنا وعدم تحقيق دوري الـ100 نقطة
أخر الأخبار
منتخب الشباب يفوز أمام عمان وديا.. وإنقاذ لاعب بعد بلع لسانه 16 دقيقة | الكرة المصرية
الشريعي: اختلاف الرؤى أنهى الشراكة مع حمزة الجمل.. ولم نتلقى عروض من هذه الأندية 29 دقيقة | الكرة المصرية
ديشامب يكشف سبب استبعاد كامافينجا من قائمة فرنسا ساعة | في المونديال
استعدادا للقاء المصري.. الأهلي ينتصر على دلفي بثنائية وديا ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تخفيف الأحمال قبل نهائي الكونفدرالية.. وموعد المؤتمر الصحفي ساعة | الكرة المصرية
بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يحجز المركز الثالث محليا ويتأهل للكونفدرالية ساعة | الوطن العربي
انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) أوفييدو.. ثلاث نقاط لمصالحة الجماهير ساعة | الكرة الأوروبية
محمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 4 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية
/articles/529137/تشكيل-ريال-مدريد-ماستانتونو-يقود-الهجوم-أمام-أوفييدو-ومبابي-على-مقاعد-البدلاء