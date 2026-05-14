أمير عزمي مجاهد: أهدي التأهل للممتاز إلى والدي.. وأكملت ما بدأه الكناني مع أبو قير

الخميس، 14 مايو 2026 - 20:19

كتب : FilGoal

أمير عزمي مجاهد المدير الفني للداخلية

اعترف أمير عزمي مجاهد مدرب أبو قير للأسمدة، بصعوبة المنافسة في دوري المحترفين.

وأكمل نادي أبو قير للأسمدة قائمة المتأهلين إلى الدوري المصري موسم 2026-27 باحتلال المركز الثالث في دوري المحترفين.

وقال أمير عزمي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "أهدي هذا الفوز إلى ياسر الكناني مدرب الفريق السابق لانه بدأ مع الفريق الموسم وخاض معهم فترة الإعداد."

وتولى أمير عزمي تدريب فريق أبو قير للأسمدة مارس الماضي، خلفا لياسر الكناني عقب التعادل مع الداخلية سلبيا في الجولة 26، وتراجع الفريق للمركز الرابع.

وأضاف مجاهد "المنافسة كانت صعبة، خاصة في الأسابيع الأخيرة كانت الفرق قريبة من بعض في النقاط."

وأتم باكيا "سعيد لكوني أحد الأسباب في تأهل فريق أبو قير للأسمدة للدوري الممتاز، وأهدي هذا الفوز لوالدي عزمي مجاهد، أقل شئ أهديه لروحه."

وبات أبو قير ثالث المتأهلين للدوري المصري الموسم المقبل بعد القناة وبترول أسيوط.

وتأهل أبو قير للأسمدة للدوري المصري لأول مرة في تاريخه وأصبح النادي رقم 77 الذي يشارك في المسابقة.

وبدأ أمير عزمي الموسم مدربا لأسوان، قبل أن يرحل في أكتوبر 2025.

وقاد أمير عزمي، فريق أسوان في 7 مباريات، حقق انتصار وحيد، و4 تعادلات، وهزيمتين.

ثم تولى تدريب فريق مالية كفر الزيات.

وقاد أمير عزمي فريق مالية كفر الزيات في الفوز بـ 7 مباريات، والتعادل في 6، فيما تلقى الخسارة 5 مباريات.

أبو قير للأسمدة أمير عزمي مجاهد دوري المحترفين
