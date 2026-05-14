أنشيلوتي يقود البرازيل حتى 2030

الخميس، 14 مايو 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن تجديد عقد كارلو أنشيلوتي مدرب السامبا.

ويستمر أنشيلوتي مع منتخب البرازيل حتى صيف 2030 في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في المدرب الإيطالي.

وتسعى البرازيل من خلال هذا التمديد إلى بناء مشروع مستقر طويل الأمد، قائم على الالتزام والاستمرارية، بهدف قيادة المنتخب إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.

وكشفت الرسالة الرسمية لخبر إعلان تجديد عقد أنشيلوتي من الاتحاد البرازيلي، على أن الرحلة مستمرة، والحلم لا يزال حيا في طريقه تحقيق المجد.

وخاض أنشيلوتي مع البرازيل 10 مباريات حقق 5 انتصارات، وتعادلين، و3 هزائم.

ويقود أنشيلوتي منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من: المغرب، وهايتي، واسكتلندا، ولمعرفة تفاصيل المجموعات الآخرى (طالع التفاصيل).

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر من كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.

