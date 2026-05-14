كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني

أعلن نادي هومنتمن اللبناني لكرة السلة ضم حمد فتحي لاعب المصرية للاتصالات حتى نهاية الموسم.

وسيخوض حمد بقميص هومنتمن آخر شهرين من الموسم الجاري.

ويحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري اللبناني لكرة السلة برصيد 29 نقطة في الوقت الحالي.

ووفقا لتقارير صحفية تعاقد النادي أيضا مع كل من ​جوردان ستيفنز​ و​ماكينزي مور​، لتعزيز صفوف الفريق استعدادا لمرحلة الاياب من ​بطولة لبنان لكرة السلة​.

ويتأهل أول 3 فرق مباشرة في الترتيب إلى نصف نهائي المسابقة، فيما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس مباراة ملحق لتحديد آخر المتأهلين للمربع الذهبي.

صاحب الـ 233 سم ساهم في وصول المصرية للاتصالات لنهائي كأس مصر هذا الموسم وخسر أمام الزمالك.

وبدأ حمد مشواره بكرة السلة وفي 2015 تحول لكرة اليد ومثّل منتخب مصر، وعاد مجددا لكرة السلة مع المصرية للاتصالات كما ارتدى قميص سموحة من قبل.

ويلعب حمد في مركز الارتكاز، وحاز على جائزة أفضل لاعب في مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري.