كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني

الخميس، 14 مايو 2026 - 19:35

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - المصرية للاتصالات سلة

أعلن نادي هومنتمن اللبناني لكرة السلة ضم حمد فتحي لاعب المصرية للاتصالات حتى نهاية الموسم.

وسيخوض حمد بقميص هومنتمن آخر شهرين من الموسم الجاري.

ويحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري اللبناني لكرة السلة برصيد 29 نقطة في الوقت الحالي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير من أجل المباراة الثالثة أمام الأهلي سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة كرة سلة - الأهلي أمام هومنتمن اللبناني لتفادي خسارة النجم الرادسي ببطولة الحريري

ووفقا لتقارير صحفية تعاقد النادي أيضا مع كل من ​جوردان ستيفنز​ و​ماكينزي مور​، لتعزيز صفوف الفريق استعدادا لمرحلة الاياب من ​بطولة لبنان لكرة السلة​.

View this post on Instagram

A post shared by alley_oop (@alley_oop_26)

ويتأهل أول 3 فرق مباشرة في الترتيب إلى نصف نهائي المسابقة، فيما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس مباراة ملحق لتحديد آخر المتأهلين للمربع الذهبي.

صاحب الـ 233 سم ساهم في وصول المصرية للاتصالات لنهائي كأس مصر هذا الموسم وخسر أمام الزمالك.

وبدأ حمد مشواره بكرة السلة وفي 2015 تحول لكرة اليد ومثّل منتخب مصر، وعاد مجددا لكرة السلة مع المصرية للاتصالات كما ارتدى قميص سموحة من قبل.

ويلعب حمد في مركز الارتكاز، وحاز على جائزة أفضل لاعب في مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري.

حمد فتحي كرة سلة هومنتمن اللبناني
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (80)-(90) الاتحاد.. الأخضر يفوز كرة - منتخب مصر يخسر من أيسلندا بسيناريو غريب وديا اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية دوري NBA – ليكرز يودع أمام أوكلاهوما وكليفلاند يعادل السلسلة مع ديترويت كرة سلة - الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير من أجل المباراة الثالثة أمام الأهلي حوار في الجول - يوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني يتحدثان بعد خماسية طائرة الأهلي التاريخية
أخر الأخبار
سكاي: ناجلسمان يضم نوير في قائمة ألمانيا الأولية لكأس العالم 2026 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمير عزمي مجاهد: أهدي التأهل للممتاز إلى والدي.. وأكملت ما بدأه الكناني مع أبو قير 15 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي يقود البرازيل حتى 2030 40 دقيقة | أمريكا
كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني 59 دقيقة | رياضات أخرى
كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
خالد جلال: الإسماعيلي سيندثر إذا هبط.. وسنعود لدوري يشبه فترة كورونا ساعة | الدوري المصري
الـ 77 في الممتاز.. أبو قير للأسمدة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري ساعة | القسم الثاني
خبر في الجول - الأهلي يستقر على تمديد تعاقد مصطفى شوبير 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 4 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية
/articles/529133/كرة-سلة-تجربة-احترافية-أولى-حمد-فتحي-إلى-هومنتمن-اللبناني