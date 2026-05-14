الـ 77 في الممتاز.. أبو قير للأسمدة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري

الخميس، 14 مايو 2026 - 18:49

كتب : رضا السنباطي

أبو قير للأسمدة

أكمل نادي أبو قير للأسمدة قائمة المتأهلين إلى الدوري المصري موسم 2026-27 باحتلال المركز الثالث في دوري المحترفين.

وبات أبو قير ثالث المتأهلين للدوري المصري الموسم المقبل بعد القناة وبترول أسيوط.

وتأهل أبو قير للأسمدة للدوري المصري لأول مرة في تاريخه وأصبح النادي رقم 77 الذي يشارك في المسابقة.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - صراع ثلاثي يشعل جولة الحسم على المقعد الأخير في الممتاز بعد 5 سنوات.. فاركو يهبط إلى دوري المحترفين دوري المحترفين - 3 أندية تتنافس على المقعد الأخير في الممتاز.. وبروكسي قد يغير وجهة المتأهل دوري المحترفين - بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.. وهبوط صادم لأسوان

وحسم الفريق تأهله بقيادة أمير عزمي مجاهد الذي تولى تدريب الفريق في آخر 8 جولات، بعدما بدأوا الموسم بقيادة ياسر الكناني.

ولأول مرة يقود أمير عزمي مجاهد فريقا للتأهل من دوري المحترفين للدوري الممتاز خلال مسيرته التدريبية.

وقبله قاد الكناني الفريق في 26 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 9 قائدا الفريق لتمهيد الطريق للتأهل.

تعلم الدرس

ولم يُلدغ أبو قير من نفس الأمر مرتين، في الموسم الماضي تساوى مع كهرباء الإسماعيلية في نفس رصيد النقاط بالجولة الأخيرة وفقد بطاقة التأهل لمنافسه بسبب المواجهات المباشرة.

وفي الموسم الحالي دخل الفريق الجولة الأخيرة وهدفه تحقيق الفوز من أجل التأهل دون النظر لنتائج المنافسين.

وبالفعل حققوا الفوز برباعية دون مقابل على راية متذيل الترتيب لتحصد كتيبة أمير عزمي مجاهد بطاقة التأهل رسميا.

مباراة الصعود

على ملعبه ووسط جماهيره بالإسكندرية، بدأ أبو قير طريق التأهل للدوري الممتاز بهدف من تسجيل إسلام جابر في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 66 سجل أحمد فايز برأسية هدف الفريق الثاني برأسية متقنة وبدون رقابة.

وآمن أنس شندي تقدم أبو قير بالهدف الثالث بعد 3 دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

واختتم محمود العُكش اللقاء بالهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بالفوز 4-0.

ورفع أبو قير رصيده لـ 58 نقطة في المركز الثالث بعد القناة البطل برصيد 75 نقطة، فيما جاء بترول أسيوط ثانيا برصيد 60 نقطة.

ورغم فوز مسار إلا أنه ظل رابعا برصيد 55 نقطة مهدرا فرصة التأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

يذكر أن 4 فرق ستهبط من الممتاز للمحترفين الموسم المقبل، وبالفعل تحدد أول 2 هما الإسماعيلي وفاركو.

دوري المحترفين أبو قير للأسمدة
نرشح لكم
دوري المحترفين - صراع ثلاثي يشعل جولة الحسم على المقعد الأخير في الممتاز مواعيد مباريات الخميس 14 مايو - ريال مدريد ضد أوفييدو.. وجولة نارية لتحديد المتأهل الأخير للدوري رئيس بلقاس سيتي لـ في الجول: الدوماني مستمر.. و5 صفقات لدعم الفريق القسم الثاني ب - بلقاس سيتي يتأهل لدوري المحترفين بعد الفوز على الأوليمبي تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" القسم الثاني ب - النصر يتأهل لدوري المحترفين بعد الفوز على بورفؤاد القسم الثاني ب - بقيادة محمد صلاح.. تيم أول الصاعدين لدوري المحترفين القسم الثالث - نادي سمارت يتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لاستبعاد أورانج
أخر الأخبار
كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني دقيقة | رياضات أخرى
كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد جلال: الإسماعيلي سيندثر إذا هبط.. وسنعود لدوري يشبه فترة كورونا 22 دقيقة | الدوري المصري
الـ 77 في الممتاز.. أبو قير للأسمدة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري 46 دقيقة | القسم الثاني
خبر في الجول - الأهلي يستقر على تمديد تعاقد مصطفى شوبير ساعة | الدوري المصري
هالاند وبرونو يتصارعان على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - طرح تذاكر اللقاء الرابع بين الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري ساعة | الدوري المصري
بعد التتويج بلقب الدوري الرواندي.. الهلال السوداني يتحرك لتسجيل إنجازه في موسوعة جينيس ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 4 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية
/articles/529130/الـ-77-في-الممتاز-أبو-قير-للأسمدة-يحصد-بطاقة-التأهل-الأخيرة-لـ-الدوري-المصري