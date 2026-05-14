الـ 77 في الممتاز.. أبو قير للأسمدة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري

أكمل نادي أبو قير للأسمدة قائمة المتأهلين إلى الدوري المصري موسم 2026-27 باحتلال المركز الثالث في دوري المحترفين.

وبات أبو قير ثالث المتأهلين للدوري المصري الموسم المقبل بعد القناة وبترول أسيوط.

وتأهل أبو قير للأسمدة للدوري المصري لأول مرة في تاريخه وأصبح النادي رقم 77 الذي يشارك في المسابقة.

وحسم الفريق تأهله بقيادة أمير عزمي مجاهد الذي تولى تدريب الفريق في آخر 8 جولات، بعدما بدأوا الموسم بقيادة ياسر الكناني.

ولأول مرة يقود أمير عزمي مجاهد فريقا للتأهل من دوري المحترفين للدوري الممتاز خلال مسيرته التدريبية.

وقبله قاد الكناني الفريق في 26 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 9 قائدا الفريق لتمهيد الطريق للتأهل.

تعلم الدرس

ولم يُلدغ أبو قير من نفس الأمر مرتين، في الموسم الماضي تساوى مع كهرباء الإسماعيلية في نفس رصيد النقاط بالجولة الأخيرة وفقد بطاقة التأهل لمنافسه بسبب المواجهات المباشرة.

وفي الموسم الحالي دخل الفريق الجولة الأخيرة وهدفه تحقيق الفوز من أجل التأهل دون النظر لنتائج المنافسين.

وبالفعل حققوا الفوز برباعية دون مقابل على راية متذيل الترتيب لتحصد كتيبة أمير عزمي مجاهد بطاقة التأهل رسميا.

تعب وشدة أعصاب شهور اتجسدت في لقطة واحدة 👏🏼.. اتفرج على وش أمير عزمي مجاهد بعد حسم الصعود — ON Sport (@ONTimeSports) May 14, 2026

مباراة الصعود

على ملعبه ووسط جماهيره بالإسكندرية، بدأ أبو قير طريق التأهل للدوري الممتاز بهدف من تسجيل إسلام جابر في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 66 سجل أحمد فايز برأسية هدف الفريق الثاني برأسية متقنة وبدون رقابة.

وآمن أنس شندي تقدم أبو قير بالهدف الثالث بعد 3 دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

واختتم محمود العُكش اللقاء بالهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بالفوز 4-0.

ورفع أبو قير رصيده لـ 58 نقطة في المركز الثالث بعد القناة البطل برصيد 75 نقطة، فيما جاء بترول أسيوط ثانيا برصيد 60 نقطة.

ورغم فوز مسار إلا أنه ظل رابعا برصيد 55 نقطة مهدرا فرصة التأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

أبو قير إلى ممتاز بعد أداء عظيم أهداف مباراة أبو قير للأسمدة وراية في دوري المحترفين التي انتهت بفوز أبو قير بنتيجة 4-0 — ON Sport (@ONTimeSports) May 14, 2026

يذكر أن 4 فرق ستهبط من الممتاز للمحترفين الموسم المقبل، وبالفعل تحدد أول 2 هما الإسماعيلي وفاركو.