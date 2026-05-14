هالاند وبرونو يتصارعان على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الخميس، 14 مايو 2026 - 18:12

كتب : FilGoal

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

وضمت القائمة 8 لاعبين تألقوا بشكل لافت خلال الموسم الجاري، على أن يحسم الفائز عبر تصويت الجماهير إلى جانب لجنة من خبراء كرة القدم.

وشهدت القائمة حضورا قويا لأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي بترشيح ثلاثي الفريق: جابرييل ماجالايش، وديكلان رايس، ودافيد رايا، فيما تواجد من مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينيو.

كما ضمت القائمة برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، ومهاجم برينتفورد تياجو إيجور، ولاعب وسط نوتنجهام فورست مورجان جيبس وايت.

إيرلينج هالاند

هداف الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 26 هدفا، وصنع 8 آخرين.

برونو فيرنانديز

سجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.

جابرييل ماجالايش

سجل 3 أهداف وأعطى 4 تمريرات حاسمة وخرج بشباك نظيفة في 16 مباراة.

مورجان جيبس وايت

سجل 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

دافيد رايا

خرج بشباك نظيفة في 18 مباراة.

ديكلان رايس

سجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

أنطوان سيمينيو

سجل 16 هدفا وصنع 4 آخرين.

إيجور تياجو

سجل 22 هدفا وصنع آخر.

ومن المقرر أن يستمر تصويت الجماهير حتى الاثنين 18 مايو، على أن يتم إعلان الفائز بالجائزة الأسبوع المقبل، بعد دمج أصوات الجمهور مع تقييم لجنة الخبراء.

