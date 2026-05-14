خدمة في الجول - طرح تذاكر اللقاء الرابع بين الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز التذاكر لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في رابع مباريات نهائي الدوري المصري لكرة السلة 2025-26.

ويلتقي الفريقان غدا الجمعة في الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في سلسلة Best of 5 بنهائي دوري السوبر المصري.

وانتصر الأهلي في أول مباراتين بنتيجة 97-72 و68-66، فيما فاز الاتحاد في المباراة الثالثة بنتيجة 91-80.

وقرر اتحاد السلة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة السماح بحضور 2000 مشجع بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

وتصل سعر التذكرة لـ 100 جنيه لكلا الفريقين.

وفي حال فوز الأهلي سيتوج باللقب، وإذا انتصر الاتحاد سيلجأ الفريقان لمباراة خامسة فاصلة لتحديد البطل.

وسيكون الموعد في حال اللجوء للمباراة الخامسة

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 17 مايو - صالة برع العرب.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما عدا المباراة الخامسة حال اللجوء لها ستقام بتمام الخامسة مساء.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وكان الأهلي قد توج بلقب الموسم الماضي من دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري.