جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في موسم 2025-2026.

ويتنافس الثنائي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الجائزة مع 4 مدربين آخرين.

جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على لقب الدوري الإنجليزي الذي يبدو في طريقه لأرسنال الذي يتقدم بفارق نقتطان عن مانشستر سيتي قبل جولتين من نهاية الموسم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) المركز الثاني برصيد 77 نقطة

خاض مع مانشستر سيتي الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي 36 مباراة حقق الانتصار في 23 مباراة وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات.

وينافس جوارديولا للحصول على الجائزة للمرة السادسة وهو الرقم الثاني منذ سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق بـ10 مرات.

ميكيل أرتيتا (أرسنال) المركز الأول برصيد 79 نقطة

قاد مع أرسنال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي 36 مباراة محققا 24 انتصارا، و7 تعادلات، و5 هزائم.

كيث أندروز (برينتفورد) المركز الثامن بـ51 نقطة

نافس مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي في 36 مباراة محققا 14 انتصارا، و9 تعادلات، و13 هزيمة.

مايكل كاريك (مانشستر يونايتد) المركز الثالث برصيد 65 نقطة

تولى مهمة مانشستر يونايتد منذ منتصف يناير وخاض الفريق في 15 مباراة محققا 10 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمتين.

أندوني إيراولا (بورنموث) المركز السادس برصيد 55 نقطة

قاد بورنموث الموسم الحالي في 36 مباراة محققا 13 انتصارا، و16 تعادل، مع 7 هزائم.

ريجيس لو بري (سندرلاند) المركز الثاني عشر برصيد 48 نقطة

تولى قيادة سندرلاند الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بـ36 مباراة حقق 12 انتصارا، و12 تعادل مع 12 هزيمة.

ويقدم مايكل كاريك وإيمري وأندوني إيراولا موسما استثنائيا مع فرقهم جعل يونايتد يتأهل لأبطال أوروبا الموسم المقبل وبورنموث ينافس على مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

كما ظهر برينتفورد وسندرلاند بمستوى كبير هذا الموسم تحت قيادة المدربان كيث أندروز وريجيس لو بري، حيث يحتل برينتفورد المركز الثامن فيما يتواجد سندرلاند بالمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وينتهي الدوري الإنجليزي موسم 2025\2026 24 مايو الجاري.