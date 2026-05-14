جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

الخميس، 14 مايو 2026 - 17:14

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا - مانشستر سيتي وأرسنال

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في موسم 2025-2026.

ويتنافس الثنائي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الجائزة مع 4 مدربين آخرين.

جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على لقب الدوري الإنجليزي الذي يبدو في طريقه لأرسنال الذي يتقدم بفارق نقتطان عن مانشستر سيتي قبل جولتين من نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يشيد بما قدمه مرموش أمام كريستال بالاس جوارديولا يشرح أسباب عدم مشاركة مرموش باستمرار جوارديولا: انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد جوارديولا: سعيد بوجود لاعب مثل جيرمي دوكو معنا

وجاءت القائمة على النحو التالي:

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) المركز الثاني برصيد 77 نقطة

خاض مع مانشستر سيتي الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي 36 مباراة حقق الانتصار في 23 مباراة وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات.

وينافس جوارديولا للحصول على الجائزة للمرة السادسة وهو الرقم الثاني منذ سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق بـ10 مرات.

ميكيل أرتيتا (أرسنال) المركز الأول برصيد 79 نقطة

قاد مع أرسنال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي 36 مباراة محققا 24 انتصارا، و7 تعادلات، و5 هزائم.

كيث أندروز (برينتفورد) المركز الثامن بـ51 نقطة

نافس مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي في 36 مباراة محققا 14 انتصارا، و9 تعادلات، و13 هزيمة.

مايكل كاريك (مانشستر يونايتد) المركز الثالث برصيد 65 نقطة

تولى مهمة مانشستر يونايتد منذ منتصف يناير وخاض الفريق في 15 مباراة محققا 10 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمتين.

أندوني إيراولا (بورنموث) المركز السادس برصيد 55 نقطة

قاد بورنموث الموسم الحالي في 36 مباراة محققا 13 انتصارا، و16 تعادل، مع 7 هزائم.

ريجيس لو بري (سندرلاند) المركز الثاني عشر برصيد 48 نقطة

تولى قيادة سندرلاند الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بـ36 مباراة حقق 12 انتصارا، و12 تعادل مع 12 هزيمة.

No description available.

ويقدم مايكل كاريك وإيمري وأندوني إيراولا موسما استثنائيا مع فرقهم جعل يونايتد يتأهل لأبطال أوروبا الموسم المقبل وبورنموث ينافس على مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

كما ظهر برينتفورد وسندرلاند بمستوى كبير هذا الموسم تحت قيادة المدربان كيث أندروز وريجيس لو بري، حيث يحتل برينتفورد المركز الثامن فيما يتواجد سندرلاند بالمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وينتهي الدوري الإنجليزي موسم 2025\2026 24 مايو الجاري.

بيب جوارديولا ميكيل أرتيتا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو يقود الهجوم أمام أوفييدو.. ومبابي على مقاعد البدلاء سكاي: ناجلسمان يضم نوير في قائمة ألمانيا الأولية لكأس العالم 2026 كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول هالاند وبرونو يتصارعان على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي فليك: محبط لخسارتنا وعدم تحقيق دوري الـ100 نقطة اللقب يحسم في الجولة الأخيرة.. هارتس يتجه لكسر احتكار 40 عاما وإيهيناتشو يحافظ على آمال سيلتك حلم دوري الـ100 نقطة انتهى.. ألافيس ينتصر على برشلونة ويبتعد عن مناطق الهبوط باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو يقود الهجوم أمام أوفييدو.. ومبابي على مقاعد البدلاء 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: ناجلسمان يضم نوير في قائمة ألمانيا الأولية لكأس العالم 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
أمير عزمي مجاهد: أهدي التأهل للممتاز إلى والدي.. وأكملت ما بدأه الكناني مع أبو قير ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي يقود البرازيل حتى 2030 ساعة | أمريكا
كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني 2 ساعة | رياضات أخرى
كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خالد جلال: الإسماعيلي سيندثر إذا هبط.. وسنعود لدوري يشبه فترة كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
الـ 77 في الممتاز.. أبو قير للأسمدة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 4 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية
/articles/529125/جوارديولا-وأرتيتا-يتصارعان-على-جائزة-أفضل-مدرب-في-الدوري-الإنجليزي