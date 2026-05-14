إطلاق الهوية الرسمية لـ "خليجي 27"

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، إطلاق الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وجاء ذلك خلال التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة جدة لبطولة "خليجي 27" خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026.

وتشهد البطولة إقامة منافسات كأس الخليج للمرة الأولى في مدينة جدة، في خطوة تمثل امتدادا جديدا لمسيرة البطولة التاريخية.

وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن الهوية الجديدة تعكس الشغف الكبير الذي تحمله جماهير الخليج تجاه البطولة، وتجسِّد ما تمثله كأس الخليج من روابط أخوية وتاريخ رياضي واجتماعي ممتد بين شعوب المنطقة، إلى جانب إبراز التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية على مختلف المستويات.

وتحمل الهوية الجديدة طابعا مستوحى من روح الخليج وتفاصيل مدينة جدة، حيث جاء تصميم الشعار مستلهما من "الرواشين" التي اشتهرت بها جدة التاريخية، راسما شكل كأس البطولة، في خطوة تعكس ارتباط البطولة بالإرث الثقافي والمعماري للمدينة، وتمنح الهوية طابعًا بصريًا يعبّر عن أصالة المكان وحداثة الحدث.

كما استُلهمت ألوان الهوية من ألوان هوية المملكة العربية السعودية، إلى جانب الألوان الزاهية التي عُرفت بها مدينة جدة، إضافةً إلى درجات اللون الفيروزي المستوحاة من شواطئ الخليج العربي، بما يعكس الطابع البحري والترابط الثقافي والجغرافي بين دول الخليج العربية.