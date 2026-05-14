حمزة عبد الكريم يسجل ويقود شباب برشلونة لنصف نهائي كأس الأبطال

سجل حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة هدفا رائعا لفريق الشباب وقاد الفريق للتأهل لنصف نهائي كأس الأبطال على حساب تينيريفي يوم الخميس.

ونجح شباب برشلونة في تعويض خسارة الذهاب بثنائية نظيفة، بفوز في الإياب بنتيجة 3-0 على ملعب يوهان كرويف.

وشارك حمزة عبد الكريم مع برشلونة لمدة 81 دقيقة في المباراة.

وتقدم يدرو فيار لشباب برشلونة في الدقيقة 52 من رأسية قابل بها ركلة ركنية.

بعدها تمكن حمزة عبد الكريم من تسجيل الهدف الثاني برأسية رائعة حول بها كرة عرضية إلى الشباك في الدقيقة 62.

ياله من هدف لحمزة 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/lbcRUw6euo — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) May 14, 2026

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، سجل أوسكار جيستاو هدف التأهل لبرشلونة.

سيلعب برشلونة في نصف النهائي ضد الفائز من لاس بالماس وسلتا فيجو.

هذه البطولة ستمنح للفائز بها مقعدا مباشرا في دوري أبطال أوروبا للشباب للموسم المقبل.

وانضم حمزة عبد الكريم لشباب برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

قبل أيام، سجل عبد الكريم 3 أهداف "هاتريك" بالرأس في الفوز الكاسح لبرشلونة بنتيجة 9-0 أمام مونت كارلو، ليفتح الطريق لفريقه للتتويج بلقب دوري الشباب، وذلك في المباراة قبل الماضية.