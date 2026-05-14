مانشستر يونايتد يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027

الخميس، 14 مايو 2026 - 14:33

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر يونايتد في ويمبلي

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.

ويأتي التصميم مستوحى من تراث النادي مع لمسة عصرية، ليعكس بداية فصل جديد في تاريخ مانشستر يونايتد العريق، حسب موقع النادي.

واستُلهم القميص من تصاميم السبعينيات، حيث يبرز اللون الأحمر الكلاسيكي مع ياقة البولو الشهيرة والأكمام المخططة.

أخبار متعلقة:
تقييم مرموش أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية جوارديولا يشيد بما قدمه مرموش أمام كريستال بالاس سلوت: صلاح سيعود أمام أستون فيلا تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي

Image

كما تحمل تفاصيل الياقة والخطوط الدقيقة إشارات إلى القمصان التي ارتداها الفريق خلال التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1977، تزامنًا مع الذكرى الخمسين لذلك الإنجاز التاريخي.

Image

وتم تصنيع القميص بتكنولوجيا متطورة لتحقيق أقصى أداء. فهو مصنوع من أقمشة خفيفة الوزن بتقنية ثلاثية الأبعاد تتكيف مع الجسم، مما يضمن للاعبين أقصى درجات الراحة وحرية الحركة.

Image

وذلك بفضل تقنية adidas CLIMACOOL+ الجديدة، تم تحسين إدارة الرطوبة من خلال فتحات تهوية شبكية موزعة استراتيجياً لزيادة تدفق الهواء طوال المباراة.

وقد يظهر مانشستر يونايتد بالقميص الجديد في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب أولد ترافورد أمام نوتنجهام فورست يوم الأحد المقبل.

مانشستر يونايتد
نرشح لكم
كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول هالاند وبرونو يتصارعان على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي جوارديولا يشيد بما قدمه مرموش أمام كريستال بالاس سلوت: صلاح سيعود أمام أستون فيلا تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي تقييم مرموش أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو يقود الهجوم أمام أوفييدو.. ومبابي على مقاعد البدلاء 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: ناجلسمان يضم نوير في قائمة ألمانيا الأولية لكأس العالم 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
أمير عزمي مجاهد: أهدي التأهل للممتاز إلى والدي.. وأكملت ما بدأه الكناني مع أبو قير ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي يقود البرازيل حتى 2030 ساعة | أمريكا
كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني 2 ساعة | رياضات أخرى
كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خالد جلال: الإسماعيلي سيندثر إذا هبط.. وسنعود لدوري يشبه فترة كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
الـ 77 في الممتاز.. أبو قير للأسمدة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 4 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية
/articles/529118/مانشستر-يونايتد-يعلن-قميصه-الجديد-لموسم-2026-2027