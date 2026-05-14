مانشستر يونايتد يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.

ويأتي التصميم مستوحى من تراث النادي مع لمسة عصرية، ليعكس بداية فصل جديد في تاريخ مانشستر يونايتد العريق، حسب موقع النادي.

واستُلهم القميص من تصاميم السبعينيات، حيث يبرز اللون الأحمر الكلاسيكي مع ياقة البولو الشهيرة والأكمام المخططة.

كما تحمل تفاصيل الياقة والخطوط الدقيقة إشارات إلى القمصان التي ارتداها الفريق خلال التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1977، تزامنًا مع الذكرى الخمسين لذلك الإنجاز التاريخي.

وتم تصنيع القميص بتكنولوجيا متطورة لتحقيق أقصى أداء. فهو مصنوع من أقمشة خفيفة الوزن بتقنية ثلاثية الأبعاد تتكيف مع الجسم، مما يضمن للاعبين أقصى درجات الراحة وحرية الحركة.

وذلك بفضل تقنية adidas CLIMACOOL+ الجديدة، تم تحسين إدارة الرطوبة من خلال فتحات تهوية شبكية موزعة استراتيجياً لزيادة تدفق الهواء طوال المباراة.

وقد يظهر مانشستر يونايتد بالقميص الجديد في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب أولد ترافورد أمام نوتنجهام فورست يوم الأحد المقبل.