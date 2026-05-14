جوارديولا يشيد بما قدمه مرموش أمام كريستال بالاس

الخميس، 14 مايو 2026 - 13:32

كتب : FilGoal

عمر مرموش ضد كريستال بالاس

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بما قدمه مهاجمه عمر مرموش في مواجهة كريستال بالاس.

ونجح مرموش في هز شباك كريستال بالاس في المباراة التي شهدت فوز فريقه بثلاثية نظيفة، بعد مشاركته كأساسي.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "سافينيو قدم مباراة رائعة للغاية أمام كريستال بالاس، وكذلك الثنائي الهجومي عمر مرموش وأنطوان سيمينيو فهما يسجلان الأهداف دائما، خاصة عندما يقتربان من المرمى".

وأضاف "فيل فودين قدم مباراة جيدة، إنه يصنع شيئًا لا يمكن إلا للاعبين الجيدين تقديمه، وأنا سعيد حقًا من أجله".

وتابع "أكثر ما أقدره هو أنه لعب كلاعب وسط دفاعي، وهو مركز غير معتاد عليه، لقد لعب في آخر 20 دقيقة ضد برينتفورد وكان متميزا للغاية".

وأتم "فودين ساعد بيرناردو كثيرًا، وبعد ذلك نريده قريبًا من منطقة الجزاء لأنه هناك يكون فريدًا من نوعه".

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 31 للدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

عمر مرموش مانشستر سيتي بيب جوارديولا
