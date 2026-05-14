جوزيه جوميز: لم يحدث أي اتفاق مع إدارة الفتح على تجديد عقدي حتى الآن

أوضح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي أنه لم يحدث أي اتفاق مع إدارة الفتح على تجديد عقده حتى الآن.

وينتهي عقد جوزيه جوميز مع الفتح بنهاية الموسم الجاري.

وقال جوميز في تصريحات نقتلها جريدة الرياضية السعودية: "حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اتفاق مع النادي حتى الآن على تجديد عقدي.

وأضاف "الموسم المقبل سيكون صعبًا في ظل وجود أندية تملك ميزانيات ضخمة في عملية تعاقدات جديدة".

وأبدى مدرب الزمالك السابق رضاه عن أداء لاعبيه في الموسم الجاري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه كان قادرًا على تقديم الأفضل.

وأوضح "هناك حقائق واضحة، وأنا راضٍ عن الفريق هذا الموسم، على الرغم من أنني أؤمن بأننا كنا قادرين على تقديم الأفضل، وهناك مباريات كثيرة كنا في بعضها بوضع جيد، وفي بعضها الآخر لم نكن جيدين".

وشدد مدرب الفتح على أهمية مباراة النجمة بوصفها الأخيرة للفريق على ملعبه ووسط جماهيره في الموسم الجاري، وأضاف: "لا بد أن نتوج عملنا في آخر مباراة على ملعبنا بنتيجة جيدة، وجمهورنا يستحق الفوز".

يذكر أن جوميز ترك تدريب الزمالك في ديسمبر 2024 وانتقل لتدريب الفتح.