لاعب اتحاد العاصمة: مباراتنا ضد الزمالك هي مباراة الموسم

الخميس، 14 مايو 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

وصف الدولي الجزائري أشرف عبادة لاعب اتحاد العاصمة مباراة فريقه ضد الزمالك بنهائي الكونفدرالية بمباراة الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال أشرف عبادة مدافع اتحاد العاصمة في تصريحات للصحفيين:"مباراتنا ضد الزمالك هي مباراة الموسم بالنسبة لنا، كونها فرصتنا لإنقاذ موسم الفريق، بعد التتويج بكأس الجزائر".

وشدد "افتقدنا عدة لاعبين في المباراة الأخيرة بالدوري ضد ترجي مستغنم من أجل أن يشاركوا أمام الزمالك. نضع كامل تركيزنا على هذه المواجهة النهائية".

وخسر الزمالك ذهابا بنتيجة 1-0 بهدف متأخر سجله أحمد الخالدي.

ويبحث الزمالك عن تحقيق البطولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية بعدما حققها في مناسبتين عامي 2019، 2024.

فيما يسعى اتحاد العاصمة لرفع الكأس الكونفدرالية مجددا بعد الفوز بها في عام 2023.

