اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة العالم

تحددت أطراف أولى مباريات نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش رجال وسيدات بتواجد ثلاثي مصري.

ويستضيف نادي بالم هيلز منافسات بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو الجاري بإجمالي جوائز مالية تبلغ نحو مليون و300 ألف دولار أمريكي.

وتُعد هذه النسخة الأكبر من نوعها، إذ يشارك فيها 128 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 50 دولة، بما يعكس حجم البطولة ومكانتها على الأجندة الدولية.

وفازت هانيا الحمامي بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 على الماليزية سيفاسانجاري سابرامنيم.

وجاءت نتائج الأشواط: 9-11 و12-10 و10-12 و11-5 و11-8.

وتأهلت أمينة عرفي لنصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-1 على اليابانية ساتومي واتانابي.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و3-11 و3-11 و2-11.

وتحددت أولى مواجهات نصف نهائي السيدات بلقاء يجمع هانيا مع أمينة.

وفاز البيروفي دييجو إلياس على محمد زكريا بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و11-1 و11-3.

وسيلتقي إلياس مع مصطفى عسل في أولى مباريات نصف النهائي رجال.

وتستكمل مباريات ربع النهائي يوم الخميس 14 مايو بمباريات

رجال

كريم عبد الجواد × يوسف سليمان

يوسف إبراهيم × بول كول

سيدات

الأمريكية أوليفيا ويفير × الإنجليزية جورجينا كينيدي

سلمى هاني × نور الشربيني

وتحددت أولى مباريات نصف النهائي التي ستقام الجمعة 15 مايو

مصطفى عسل × البيروفي دييجو إلياس

هانيا الحمامي × أمينة عرفي

ويحمل لقب بطولة العالم الثنائي المصري مصطفى عسل ونور الشربيني بالبطولة التي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية وقتها.

وتعتبر نور الشربيني صاحبة الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة العالم برصيد 8 ألقاب.