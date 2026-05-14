فليك: محبط لخسارتنا وعدم تحقيق دوري الـ100 نقطة

عبر هانز فليك مدرب برشلونة عن خيبة أمله بعدما فقد الفريق فرصة الحصول على لقب الدوري الإسباني بـ100 نقطة.

وتلقى برشلونة هزيمة مفاجئة أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف مقابل لا شيء وذلك في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "أنا محبط لأننا خسرنا، لكن علينا تقبل ذلك، لعبنا أمام فريق يقاتل من أجل البقاء، واستقبلنا هدفا في نهاية الشوط الأول، لكن ما قدمه الشباب كان إيجابيا".

وواصل "رأيت فريقًا كان متحمسًا وقدم أشياء جيدة، أردنا إراحة بعض اللاعبين الذين يشاركون باستمرار، في الشوط الأول كنا نتحكم في اللعب، لم يكن الأمر سهلًا لأن المنافس يقاتل من أجل البقاء".

وأردف "في الهجوم لم نكن بنفس الجودة المعتادة، كنا نريد الفوز والوصول إلى 100 نقطة، لكن ذلك لن يكون ممكنا".

وعند سؤاله عن تصريحات فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال: "لا تستحق الرد".

وتحدث عن مشاركة ألفارو كورتيس الأولى مع الفريق الأول وقال: "قدم مباراة جيدة جدا، وطلبت منه أن يلعب بثقة كما يتدرب، استحق اللعب لأنه يتدرب معنا ويشارك مع الفريق الرديف، وهذا هو الطريق الصحيح".

وأتم تصريحاته "كل من يرى هؤلاء اللاعبين يدرك حبهم لبرشلونة، لديهم ارتباط خاص بالنادي، ومن الرائع رؤية ذلك".

وسجل هدف ألافيس إبراهيم دياباتيه.

وبهذا الفوز ابتعد ألافيس عن مناطق الهبوط بفارق نقطة واحدة.

ورفع ألافيس رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس عشر، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 91 في صدارة الدوري الإسباني.