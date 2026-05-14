مجموعة مصر - تعادل المغرب وتونس في كأس الأمم للناشئين
الخميس، 14 مايو 2026 - 00:57
كتب : FilGoal
تعادل منتخب المغرب أمام تونس بهدف لمثلة في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة، المقامة في المغرب.
افتتح المنتخب التونسي المباراة بهدف عن طريق يحيى جليدي، في الدقيقة 27.
وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس بهدف نظيف.
وتمكن المنتخب المغربي من إدراك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق إيليان حديدي، لتشتعل الاحتفالات في الملعب.
وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
وكان المنتخب المصري تعادل في وقت سابق يوم الأربعاء، أمام إثيوبيا سلبيا دون أهداف.
ويتأهل 10 منتخبات من البطولة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقرر إقامته بقطر.
ويلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة أمام تونس يوم 16 مايو، قبل مواجهة المغرب في ختام دور المجموعات يوم 19 مايو.
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف ثنائي الزمالك من المشاركة في إياب نهائي الكونفدرالية الونش يطالب جماهير الزمالك بدعم حسام عبد المجيد الجزيري: غياب التوفيق حرم الزمالك من نتيجة إيجابية ذهابا منتخب مصر للناشئين يبدأ البطولة الإفريقية بتعادل محبط أمام إثيوبيا انتهت أمم إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) إثيوبيا.. تعادل أول أيمن الرمادي لـ في الجول: تلقيت دعوة من مجلس إدارة الزمالك لحضور نهائي الكونفدرالية تشكيل منتخب مصر للناشئين - دانيال تامر وصفوت يقودان الهجوم ضد إثيوبيا المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم