مجموعة مصر - تعادل المغرب وتونس في كأس الأمم للناشئين

تعادل منتخب المغرب أمام تونس بهدف لمثلة في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة، المقامة في المغرب.

افتتح المنتخب التونسي المباراة بهدف عن طريق يحيى جليدي، في الدقيقة 27.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس بهدف نظيف.

وتمكن المنتخب المغربي من إدراك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق إيليان حديدي، لتشتعل الاحتفالات في الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان المنتخب المصري تعادل في وقت سابق يوم الأربعاء، أمام إثيوبيا سلبيا دون أهداف.

ويتأهل 10 منتخبات من البطولة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقرر إقامته بقطر.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة أمام تونس يوم 16 مايو، قبل مواجهة المغرب في ختام دور المجموعات يوم 19 مايو.