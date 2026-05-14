باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي

الخميس، 14 مايو 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

ديمبيلي مع كفارتسخيليا - باريس سان جيرمان

توج باريس سان جيرمان رسميا، بلقب الدوري الفرنسي بعد الفوز على حساب مضيفه لانس بهدفين نظيفين في الأسبوع الـ 29، على استاد بولار دولولي.

سجل هدف باريس الأول خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيما مباي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

أخبار متعلقة:
بألوان كلاسيكية.. الكشف عن قميص باريس سان جيرمان الجديد نوير: كنا بحاجة لتكرار ما فعله باريس سان جيرمان ذهابا نهائي دوري أبطال أوروبا - موعد مواجهة باريس سان جيرمان ضد أرسنال.. والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 76، لينهي آمال لانس في مطاردته على اللقب، قبل جولة من النهاية، بعدما وسع الفارق أمامه إلى 9 نقاط.

وتوقف رصيد لانس عند 67 نقطة، ليتأكد حصوله على المركز الثاني في الدوري.

ونجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه، والخامسة على التوالي.

وتوج باريس ببطولات الدوري الفرنسي موسم 1985 - 1986، و1993 - 1994.

كما فاز باللقب باريس باللقب منذ موسم 2012 - 2013 حتى الموسم الجاري باستثناء موسمي 2016-2017 والذي توج به موناكو، و2020-2021 والذي نجح ليل في الفوز به.

ولأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان ينجح في الفوز بـ 5 ألقاب على التوالي.

ومازال أمام باريس سان جيرمان فرصة في التتويج بلقب جديد هذا الموسم.

وينتظر الفريق الباريسي مواجهة صعبة أمام أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ومازال أمام لانس فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم، حيث يخوض نهائي كأس فرنسا أمام نيس يوم الجمعة 22 مايو الجاري.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لانس
نرشح لكم
فليك: محبط لخسارتنا وعدم تحقيق دوري الـ100 نقطة اللقب يحسم في الجولة الأخيرة.. هارتس يتجه لكسر احتكار 40 عاما وإيهيناتشو يحافظ على آمال سيلتك حلم دوري الـ100 نقطة انتهى.. ألافيس ينتصر على برشلونة ويبتعد عن مناطق الهبوط كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي انتهت الدوري الإسباني - ألافيس (1)-(0) برشلونة.. 3 نقاط ثمينة لأصحاب الأرض
أخر الأخبار
اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة العالم 3 ساعة | الدوري المصري
فليك: محبط لخسارتنا وعدم تحقيق دوري الـ100 نقطة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
قصة التوأم - من العمل في منفذ بيع الخبز إلى خليفة الجوهري 4 ساعة | في المونديال
مجموعة مصر - تعادل المغرب وتونس في كأس الأمم للناشئين 4 ساعة | الكرة الإفريقية
اللقب يحسم في الجولة الأخيرة.. هارتس يتجه لكسر احتكار 40 عاما وإيهيناتشو يحافظ على آمال سيلتك 4 ساعة | الكرة الأوروبية
حلم دوري الـ100 نقطة انتهى.. ألافيس ينتصر على برشلونة ويبتعد عن مناطق الهبوط 4 ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي 4 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك
/articles/529096/باريس-سان-جيرمان-بطلا-للدوري-الفرنسي-للمرة-الخامسة-على-التوالي