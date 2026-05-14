باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي

توج باريس سان جيرمان رسميا، بلقب الدوري الفرنسي بعد الفوز على حساب مضيفه لانس بهدفين نظيفين في الأسبوع الـ 29، على استاد بولار دولولي.

سجل هدف باريس الأول خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيما مباي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 76، لينهي آمال لانس في مطاردته على اللقب، قبل جولة من النهاية، بعدما وسع الفارق أمامه إلى 9 نقاط.

وتوقف رصيد لانس عند 67 نقطة، ليتأكد حصوله على المركز الثاني في الدوري.

ونجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه، والخامسة على التوالي.

وتوج باريس ببطولات الدوري الفرنسي موسم 1985 - 1986، و1993 - 1994.

كما فاز باللقب باريس باللقب منذ موسم 2012 - 2013 حتى الموسم الجاري باستثناء موسمي 2016-2017 والذي توج به موناكو، و2020-2021 والذي نجح ليل في الفوز به.

ولأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان ينجح في الفوز بـ 5 ألقاب على التوالي.

ومازال أمام باريس سان جيرمان فرصة في التتويج بلقب جديد هذا الموسم.

وينتظر الفريق الباريسي مواجهة صعبة أمام أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ومازال أمام لانس فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم، حيث يخوض نهائي كأس فرنسا أمام نيس يوم الجمعة 22 مايو الجاري.