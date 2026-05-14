كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو

الخميس، 14 مايو 2026 - 00:04

كتب : FilGoal

إنتر

توج إنتر بلقب كأس إيطاليا بالفوز على لاتسيو بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وجمع إنتر الثنائية المحلية للمرة الثانية في تاريخه منذ 2009-10.

وانفرد إنتر بالمركز الثاني بين الفرق الأكثر تتويجا بلقب الكأس برصيد 10 ألقاب بفارق 5 ألقاب عن يوفنتوس.

أخبار متعلقة:
بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي رئيس بلقاس سيتي لـ في الجول: الدوماني مستمر.. و5 صفقات لدعم الفريق

وحقق كريستيان كيفو ثنائية تاريخية لإنتر بعد جوزيه مورينيو في 2010، لكنه أول من يفعلها في موسمه الأول.

وحصد لقب الدوري الإيطالي قبل 3 جولات على النهاية بعد تعثر منافسيه واحدا تلو الآخر.

وجاء هدف إنتر الأول في الدقيقة 14 عن طريق ماركوس تورام بعد ركنية نفذها ديماركو.

وفي الدقيقة 34 أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بعد عرضية دينزل دومفريز عقب الضغط على دفاع لاتسيو.

وسيلتقي إنتر يوم الأحد المقبل مع هيلاس فيرونا في ملعب سان سيرو في مباراة احتفالية كبيرة مع جماهير النيراتزوي للاحتفال بالثنائية.

إنتر كأس إيطاليا لاتسيو
نرشح لكم
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي مباشر الدوري الإسباني - ألافيس (1)-(0) برشلونة.. هجمات متبادلة انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) بالاس.. فوز السماوي تشكيل برشلونة - ظهور أول لكورتيس أمام ألافيس.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي.. وعودة جفارديول أمام كريستال بالاس
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي 31 ثاتيه | الكرة الأوروبية
كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بلقاس سيتي لـ في الجول: الدوماني مستمر.. و5 صفقات لدعم الفريق ساعة | الكرة المصرية
بتروجت يصعق البنك بثلاثية في لقاء الأهداف الرائعة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ألافيس (1)-(0) برشلونة.. هجمات متبادلة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي 4 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك
/articles/529095/كيفو-أسطوري-إنتر-يتوج-بلقب-كأس-إيطاليا-بثنائية-ضد-لاتسيو