كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو

توج إنتر بلقب كأس إيطاليا بالفوز على لاتسيو بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وجمع إنتر الثنائية المحلية للمرة الثانية في تاريخه منذ 2009-10.

وانفرد إنتر بالمركز الثاني بين الفرق الأكثر تتويجا بلقب الكأس برصيد 10 ألقاب بفارق 5 ألقاب عن يوفنتوس.

وحقق كريستيان كيفو ثنائية تاريخية لإنتر بعد جوزيه مورينيو في 2010، لكنه أول من يفعلها في موسمه الأول.

وحصد لقب الدوري الإيطالي قبل 3 جولات على النهاية بعد تعثر منافسيه واحدا تلو الآخر.

وجاء هدف إنتر الأول في الدقيقة 14 عن طريق ماركوس تورام بعد ركنية نفذها ديماركو.

جووووووول.. إنتر ميلان يسجل الهدف الأول في نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو بعد ارتقاء ولمسة رأسية من تورام#كأس_إيطاليا#MBCACTIOn pic.twitter.com/bpVAroEl8m — MBC Action (@mbcaction) May 13, 2026

وفي الدقيقة 34 أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بعد عرضية دينزل دومفريز عقب الضغط على دفاع لاتسيو.

جووووووول.. لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الثاني لإنتر ميلان أمام لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا #كأس_إيطاليا#MBCACTIOn pic.twitter.com/07q0GbQuU6 — MBC Action (@mbcaction) May 13, 2026

وسيلتقي إنتر يوم الأحد المقبل مع هيلاس فيرونا في ملعب سان سيرو في مباراة احتفالية كبيرة مع جماهير النيراتزوي للاحتفال بالثنائية.