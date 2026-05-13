بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 23:54

كتب : FilGoal

فلورنتينز بيريز

شدد فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أن العلاقة انقطعت تماما مع برشلونة مؤكدا أنه سيقدم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قضية نيجريرا.

وقال بيريز في تصريحات عبر برنامج "إل شيرينجيتو" نقلتها إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية: "العلاقة مع برشلونة مقطوعة تمامًا، فقد علمت بملف نيجريرا منذ ثلاث سنوات، وهذه القضية هي أكبر قضية فساد في تاريخ كرة القدم".

وواصل "سنقدم كل الوثائق إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وتشيفرين رئيس يويفا على علم بما يحدث، ورابطة لا ليجا هم أعداء ريال مدريد".

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: بيريز يدعم التعاقد مع مورينيو لقيادة ريال مدريد مهمة جديدة للإنقاذ.. لوكاس بيريز يعود إلى قادش حول قضية نيجريرا.. برشلونة يرد على تصريحات بيريز بيريز: ما حدث بين تشواميني وفالفيردي طبيعي.. ولن أستقيل من رئاسة ريال مدريد

وتحدث عن حملة التشويه وحالته الصحية وقال: "أنا لست مريضا، وهناك أوركسترا مجهزة ضدي".

وعن إعادة انتخابات رئاسة ريال مدريد قال: "سأترشح لإعادة الانتخاب بنفس الحماس الذي كان لدي عام 2000".

وواصل "من حق أي شخص أن يترشح، لكن النادي ملك للأعضاء فقط، وليس لأي جهة آخرى".

وعن تجديد عقد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد قال: "ما زال مطروحا ولا يوجد استعجال، إنه من كبار لاعبينا ومنحنا آخر لقبين لأبطال أوروبا".

واختتم حديثه بالتعاقد مع تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد وقال: "لم أخطئ في التعاقد معه، لكننا لم نخض فترة إعداد، وسقطنا بدنيا، تعرضنا لإصابات كثيرة ونجري فحوصات لمعالجة ذلك".

وأعلن ريال مدريد إقالة تشابي ألونسو في منتصف يناير بعد الهزيمة أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني 3-2 بالمملكة العربية السعودية وعين الفريق الملكي ألفارو أربيلوا خلفا له لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

فلورينتينو بيريز ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي مباشر الدوري الإسباني - ألافيس (1)-(0) برشلونة.. هجمات متبادلة انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) بالاس.. فوز السماوي تشكيل برشلونة - ظهور أول لكورتيس أمام ألافيس.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي.. وعودة جفارديول أمام كريستال بالاس
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بلقاس سيتي لـ في الجول: الدوماني مستمر.. و5 صفقات لدعم الفريق ساعة | الكرة المصرية
بتروجت يصعق البنك بثلاثية في لقاء الأهداف الرائعة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ألافيس (1)-(0) برشلونة.. هجمات متبادلة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي 4 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك
/articles/529094/بيريز-العلاقة-مع-برشلونة-مقطوعة-نهائيا