بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا

شدد فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أن العلاقة انقطعت تماما مع برشلونة مؤكدا أنه سيقدم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قضية نيجريرا.

وقال بيريز في تصريحات عبر برنامج "إل شيرينجيتو" نقلتها إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية: "العلاقة مع برشلونة مقطوعة تمامًا، فقد علمت بملف نيجريرا منذ ثلاث سنوات، وهذه القضية هي أكبر قضية فساد في تاريخ كرة القدم".

وواصل "سنقدم كل الوثائق إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وتشيفرين رئيس يويفا على علم بما يحدث، ورابطة لا ليجا هم أعداء ريال مدريد".

وتحدث عن حملة التشويه وحالته الصحية وقال: "أنا لست مريضا، وهناك أوركسترا مجهزة ضدي".

وعن إعادة انتخابات رئاسة ريال مدريد قال: "سأترشح لإعادة الانتخاب بنفس الحماس الذي كان لدي عام 2000".

وواصل "من حق أي شخص أن يترشح، لكن النادي ملك للأعضاء فقط، وليس لأي جهة آخرى".

وعن تجديد عقد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد قال: "ما زال مطروحا ولا يوجد استعجال، إنه من كبار لاعبينا ومنحنا آخر لقبين لأبطال أوروبا".

واختتم حديثه بالتعاقد مع تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد وقال: "لم أخطئ في التعاقد معه، لكننا لم نخض فترة إعداد، وسقطنا بدنيا، تعرضنا لإصابات كثيرة ونجري فحوصات لمعالجة ذلك".

وأعلن ريال مدريد إقالة تشابي ألونسو في منتصف يناير بعد الهزيمة أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني 3-2 بالمملكة العربية السعودية وعين الفريق الملكي ألفارو أربيلوا خلفا له لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.