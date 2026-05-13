كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

الاتخاد السكندري ضد الأهلي كرة سلة

فاز الاتحاد السكندري على الأهلي في ثالث مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال بنتيجة 88-77.

وتغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في المباراة التي أقيمت بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

لتصبح نتيجة سلسلة نهائي الدوري 2-1 لصالح الأهلي بعدما فاز الأحمر في أول مباراتين.

وبذلك تذهب سلسلة نهائي الدوري إلى مباراة رابعة تقام يوم الجمعة المقبل في صالة حسن مصطفى أيضا.

تقدم الاتحاد في الربع الأول بنتيجة 28-20، واستمر تفوق زعيم الثغر في الربع الثاني بنتيجة 51-40.

وأكمل الاتحاد تفوقه في الربع الثالث الذي انتهى لصالحه 66-64.

وفي الربع الرابع نجح الأهلي في العودة والتقدم في النتيجة، قبل أن يستعيد الاتحاد التقدم ويحسم المباراة لصالحه.

