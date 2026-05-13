كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة

فاز الاتحاد السكندري على الأهلي في ثالث مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال بنتيجة 88-77.

وتغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في المباراة التي أقيمت بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

لتصبح نتيجة سلسلة نهائي الدوري 2-1 لصالح الأهلي بعدما فاز الأحمر في أول مباراتين.

وبذلك تذهب سلسلة نهائي الدوري إلى مباراة رابعة تقام يوم الجمعة المقبل في صالة حسن مصطفى أيضا.

تقدم الاتحاد في الربع الأول بنتيجة 28-20، واستمر تفوق زعيم الثغر في الربع الثاني بنتيجة 51-40.

وأكمل الاتحاد تفوقه في الربع الثالث الذي انتهى لصالحه 66-64.

وفي الربع الرابع نجح الأهلي في العودة والتقدم في النتيجة، قبل أن يستعيد الاتحاد التقدم ويحسم المباراة لصالحه.