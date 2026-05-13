بعد 5 سنوات.. فاركو يهبط إلى دوري المحترفين

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 22:08

كتب : محمد مصطفى

تأكد هبوط فريق فاركو إلى دوري المحترفين، بعد فوز الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش في ختام الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.

وكان الإسماعيلي أول الهابطين رسميا إلى دوري المحترفين بعد خسارته أمام وادي دجلة في الجولة العاشرة ليتوقف رصيده عند 19 نقطة.

ويحتل فاركو المركز الـ 13 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة، ويسبقه حرس الحدود في المركز الـ 12 برصيد 23 نقطة:

لماذا هبط فاركو؟

الاحتمال الأول:

حتى في حالة فوز فاركو في كافة مبارياته الثلاث المقبلة أمام طلائع الجيش، والبنك الأهلي، والإسماعيلي، سيصل رصيده إلى 31 نقطة، نفس رصيد غزل المحلة.

ويتواجد غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، كأول المقاعد الباقية في الدوري.

وفي حالة تساوي فاركو مع غزل المحلة في النقاط، سيتم اللجوء للائحة.

وتنص اللائحة اللجوء للمواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، وفي حالة التساوي يتم اللجوء لفارق الأهداف، وفي حالة التساوي يتم اللجوء للنادي الذي سجل عدد أهداف أكبر.

وفي حالة تساوي كافة النقاط السابقة يتم اللجوء إلى النادي الذي سجل عدد أهداف أكبر خارج الأرض في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية.

وتعادل فاركو أمام غزل المحلة سلبيا على ملعب الأخير، فيما تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.

وبالتالي ترجع اللائحة كفة المحلة نظرا لتسجيله هدفا خارج ملعبه.

الاحتمال الثاني:

وهناك حالة أخرى، قد يتساوى فيها فاركو مع غزل المحلة، وكهرباء الإسماعيلية برصيد 31 نقطة.

تلك الحالة يُشترط أن يخسر المحلة كافة مباريات، ويتعادل كهرباء الإسماعيلية في مباراة وحيدة، لتتساوى الفرق الثلاثة في النقاط.

وقتها سيتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة، والتي ستؤدي أيضا لهبوط فاركو.

فاركو تلقى الخسارة ذهابا وإيابا أمام غزل المحلة، وسيكون ترتيب الفرق الثلاثة في مواجهاتهم المباشرة، على النحو التالي:

غزل المحلة 8 نقاط - كهرباء الإسماعيلية 6 نقاط - فاركو نقطتين

وبالتالي يهبط فاركو حتى في تلك الحالة.

وهبط فاركو إلى الدرجة الثانية بعد 5 سنوات في الدوري الممتاز.

وتأهل فاركو إلى عام 2021، ليسجل ظهوره الأول في التاريخ بالدوري الممتاز.

