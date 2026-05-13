في الجول يكشف موقف ثنائي الزمالك من المشاركة في إياب نهائي الكونفدرالية
الأربعاء، 13 مايو 2026 - 21:52
كتب : FilGoal
أصبح غياب عمر جابر قائد الزمالك عن إياب نهائي الكونفدرالية وشيكا ضد اتحاد العاصمة الجزائري.
وحسبما علم FilGoal.com فإن غياب جابر يأتي لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة.
وتعرض عمر جابر للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة إنبي وغاب عن مباريات الأهلي وسموحة في الدوري واتحاد العاصمة في ذهاب النهائي.
وتلقى الأبيض خبرا سعيدا بحصول محمد السيد على الضوء الأخضر من الناحية الطبية للمشاركة، حسبما علم FilGoal.com.
وخسر الزمالك ذهابا بنتيجة 1-0 بهدف متأخر سجله أحمد الخالدي.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.
ويبحث الزمالك عن تحقيق البطولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية بعدما حققها في مناسبتين عامي 2019، 2024.
