الونش يطالب جماهير الزمالك بدعم حسام عبد المجيد

طالب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك جماهير الفريق بدعم حسام عبد المجيد في مباراة الإياب بنهائي الكونفدرالية.

وتعرض الزمالك لهزيمة أمام اتحاد العاصمة بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب بالجزائر في انتظار الحسم بالقاهرة السبت المقبل بنهائي الكونفدرالية.

وقال الونش في تصريحات عبر الاتحاد الإفريقي: "حسام عبد المجيد يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم، والخطأ وارد من أي لاعب في أي وقت لأي لاعب، ولكن يجب توجيه كامل الدعم له عن طريق الجماهير ولا ننسى أنه من أفضل اللاعبين بالفريق".

وعن محمد شحاتة لاعب الزمالك ومشاركته في مباراة الذهاب رغم وفاة والده قال: "نشكر محمد شحاتة على موقفه في مباراة الذهاب، وهو تصرف نابع من شخص يتحمل المسؤولية، ونتمنى التتويج باللقب من أجل كل اللاعبين".

وأردف "الجميع داخل الفريق يعلم أهمية اللقاء، قدمنا مباراة كبيرة في الجزائر وكان سيناريو اللقاء غريب، أنهينا الشوط الأول في لقاء الذهاب، ونستعد للشوط الثاني على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وأتم "أشكر جماهير الزمالك على دعمهم الدائم لنا في كل المحافظات وخارج مصر، ونتمنى أن نحقق اللقب لإسعاد الجمهور في الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل صرح أحمد شريف مهاجم الزمالك أن الفريق يسعى لتحقيق لقب الكونفدرالية من القاهرة، مشددا على أن جماهير الفريق تستحق الاحتفال بلقب البطولة ودعمها سبب كبير فيما وصل له الزمالك في الموسم الجاري.

وقال أحمد شريف في تصريحات عبر الاتحاد الإفريقي: "لاعبو الزمالك في حالة تركيز شديد من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير يوم السبت المقبل، ولا بديل عن تحقيق الفوز من أجل التتويج بالبطولة".

وأتم "هناك غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك ولكن هناك بدائل قادرة على تعويض الغيابات".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويبحث الزمالك عن تحقيق البطولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية بعدما حققها في مناسبتين عامي 2019، 2024.