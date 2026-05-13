تشكيل برشلونة - ظهور أول لكورتيس أمام ألافيس.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 21:32

كتب : FilGoal

برشلونة

يخوض ألفارو كورتيس مدافع برشلونة الشاب مباراته الأولى في التشكيل الأساسي مع الفريق الأول أمام ديبورتيفو ألافيس.

ويستعد برشلونة لمواجهة ألافيس في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني على ملعب فيتوريا جاستيز.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني بتحقيق الانتصار أمام ريال مدريد الجولة الماضية 2-0 على ملعب كامب نو ووسع الفارق لـ14 نقطة.

وأعلن هانز فليك تشكيل برشلونة لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - ألفارو كورتيس - أليخاندرو بالدي.

الوسط: مارك كاسادو - مارك برنال - داني أولمو.

الهجوم: روني بردغجي - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد ألافيس في المركز 19 برصيد 37 نقطة ويصارع على الهبوط.

